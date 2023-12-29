Россия выпустила по Украине примерно 110 ракет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили по Украине около 110 ракет почти всех видов. Большинство из них были сбиты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ

Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Поделиться

Президент сообщил, что во время сегодняшнего ракетного удара Россия избивала почти всем, что имеет в своем арсенале: «Кинжалы», С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505.

По словам Зеленского, Россия выпустила около 110 ракет, большую часть сбили украинские военные.

К сожалению, в результате обстрелов погибли и ранены. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Поделиться

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так будет. Поделиться

Ракетная атака 29 декабря: что известно

В Киеве один человек погиб, 21 получил ранения. Под завалами в Подольском районе Киева, где загорелся склад, ищут людей. Обломки упали в четырех районах.

Во Львове зафиксированы частичные разрушения в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей. Один человек погиб, 15 получили ранения.

В Днепре погибли 5 человек, пострадали более 20. Ракета попала в ТЦ, поврежден родильный дом.

В Запорожье погибли два человека. Еще 10 человек пострадали. Повреждено одно из местных предприятий, разрушены частный дом и выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском заведении.

В Харькове 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения.

Зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Поделиться

В Одессе погибли два человека. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Враг попал в многоэтажные дома.