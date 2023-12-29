У Польщі виявили порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну

Польща зафіксувала порушення повітряного простору непізнаним об'єктом під час чергової масованої атаки російських окупантів на Україну.
Що зафіксували в Польщі
Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.
Очевидці повідомляли, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід.
За даними радіостанції, в околицях Замостя ведуться пошуки. Там мобілізовані значні сили.
Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Польські служби відреагували на "невідомий об’єкт"
Як стало відомо у Польщі скликають екстрене засідання з приводу порушення повітряного простору ракетою, яка залетіла через український кордон і впала біля селища Вожучин-Цукровня.
Зазначається, що в Бюро національної безпеки відбудеться термінова нарада з головою Міноборони, начальником Генштабу Війська Польського генералом Вєславом Кукулою та оперативним командувачем Збройних сил генерал-майором Мацеєм Клішом.
Віце-прем’єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк- Камиш також прокоментував ситуацію.
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