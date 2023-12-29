У Польщі виявили порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну

Польща зафіксувала порушення повітряного простору непізнаним об'єктом під час чергової масованої атаки російських окупантів на Україну.

Що зафіксували в Польщі

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Очевидці повідомляли, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід.

W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju.

Zgodnie z… pic.twitter.com/Tn7kjfZffO — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 29, 2023

За даними радіостанції, в околицях Замостя ведуться пошуки. Там мобілізовані значні сили.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів непізнаний повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни, - пише пресслужба. Поширити

Польські служби відреагували на "невідомий об’єкт"

Як стало відомо у Польщі скликають екстрене засідання з приводу порушення повітряного простору ракетою, яка залетіла через український кордон і впала біля селища Вожучин-Цукровня.

Зазначається, що в Бюро національної безпеки відбудеться термінова нарада з головою Міноборони, начальником Генштабу Війська Польського генералом Вєславом Кукулою та оперативним командувачем Збройних сил генерал-майором Мацеєм Клішом.

Віце-прем’єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк- Камиш також прокоментував ситуацію.

У зв'язку з появою невпізнаного об'єкта в повітряному просторі Польщі державні служби негайно відреагували . Через Бюро національної безпеки я контактую з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генштабу та оперативним командувачем Збройних сил. .Держава діє! – наголосив він. Поширити