У МВС уточнили кількість загиблих та постраждалих через обстріл РФ

Внаслідок ракетної атаки РФ по Україні 29 грудня загинули понад 10 людей, також відомо про десятки постраждалих.

Скільки жертв та загиблих внаслідок російської атаки

За даними МВС, внаслідок масованої атаки в Україні загинули 12 осіб.

Дані про постраждалих по регіонах:

Київ: 1 жертва, 18 травмованих;

Львів: 1 людина загинула, 9 поранених;

Дніпропетровська область: загинуло 5, травмовано 15 осіб;

Одеса: 3 жертви, 15 поранено;

Харківська область: 1 загиблий, 8 поранених;

Запорізька область: 1 людина загинула, 10 поранено.

Пізніше мер Києва уточнив, що через ракетну атаку по Києву 29 грудня 28 людей отримали поранення. Ще одна людина загинула.

Зокрема, за словами Кличка, 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом - медики надали допомогу на місці.

До того ж, з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.

Загалом внаслідок ракетних та дронових атак в Україні отримали поранення понад 70 осіб.

Ракетна атака по Україні: що відомо

За попередніми результатами, цієї ночі російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:

27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що спочатку окупанти атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку.

Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Близько 3.00 ночі російські окупанти підняли в повітря стратегічну авіацію – 18 бомбардувальників Ту-95МС.

Вибухи були зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області. Наразі відомо про десятки жерств та постраждалих.