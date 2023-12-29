В МВД уточнили количество погибших и пострадавших из-за обстрела РФ

В результате ракетной атаки РФ по Украине 29 декабря погибли более 10 человек, также известно о десятках пострадавших.

Сколько жертв и погибших в результате российской атаки

По данным МВД, в результате массированной атаки в Украине погибли 12 человек.

Данные о пострадавших по регионам:

Киев: 1 жертва, 18 травмированных;

Львов: 1 человек погиб, 9 ранены;

Днепропетровская область: погибли 5, травмированы 15 человек;

Одесса: 3 жертвы, 15 ранены;

Харьковская область: 1 погибший, 8 раненых;

Запорожская область: 1 человек погиб, 10 ранены.

Позже мэр Киева уточнил, что из-за ракетной атаки по Киеву 29 декабря 28 человек получили ранения. Еще один человек погиб.

В частности, по словам Кличко, 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем – медики оказали помощь на месте.

К тому же из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек.

Всего в результате ракетных и дроновых атак в Украине получили ранения более 70 человек.

Ракетная атака по Украине: что известно

По предварительным результатам этой ночью российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

27 ударных БпЛА «Shahed-136/131»

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сначала оккупанты атаковали «шахедами» с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении.

Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Около 3.00 ночи российские оккупанты подняли в воздух стратегическую авиацию – 18 бомбардировщиков Ту-95МС.

Взрывы были зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области. Пока известно о десятках жертв и пострадавших.