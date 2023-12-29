В МВД уточнили количество погибших и пострадавших из-за обстрела РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В МВД уточнили количество погибших и пострадавших из-за обстрела РФ

МВД Украины
Обстрел
Читати українською

В результате ракетной атаки РФ по Украине 29 декабря погибли более 10 человек, также известно о десятках пострадавших.

Сколько жертв и погибших в результате российской атаки

По данным МВД, в результате массированной атаки в Украине погибли 12 человек.

Данные о пострадавших по регионам:

  • Киев: 1 жертва, 18 травмированных;

  • Львов: 1 человек погиб, 9 ранены;

  • Днепропетровская область: погибли 5, травмированы 15 человек;

  • Одесса: 3 жертвы, 15 ранены;

  • Харьковская область: 1 погибший, 8 раненых;

  • Запорожская область: 1 человек погиб, 10 ранены.

Позже мэр Киева уточнил, что из-за ракетной атаки по Киеву 29 декабря 28 человек получили ранения. Еще один человек погиб.

В частности, по словам Кличко, 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем – медики оказали помощь на месте.

К тому же из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек.

Всего в результате ракетных и дроновых атак в Украине получили ранения более 70 человек.

Ракетная атака по Украине: что известно

По предварительным результатам этой ночью российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

  • 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131»

  • 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сначала оккупанты атаковали «шахедами» с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении.

Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Около 3.00 ночи российские оккупанты подняли в воздух стратегическую авиацию – 18 бомбардировщиков Ту-95МС.

Взрывы были зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области. Пока известно о десятках жертв и пострадавших.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве, Одессе, Днепре и Львове есть погибшие и десятки раненых в результате ракетной атаки РФ
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия выпустила по Украине примерно 110 ракет — Зеленский
Владимир Зеленский
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 114 из 158 крылатых ракет и "шахедов" — Залужный
Валерий Залужный
Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.