В Польше подтвердили пролет российской ракеты над своей территорией

Польские военные подтвердили, что воздушное пространство Польши с утра 29 декабря нарушила российская ракета. По данным СМИ, это могла быть Х-22 или Х-101.

Российская ракета залетела в Польшу

Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула выступил на пресс-конференции после заседания Бюро национальной безопасности Польши.

Все говорит о том, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. У нас есть радиолокационное подтверждение Польши и союзников. Поделиться

Утром на территорию Польши из Украины вошел неустановленный предмет. Президент Анджей Дуда созвал срочное заседание СНБО.

W BBN trwa narada Prezydenta @AndrzejDuda z wicepremierem @KosiniakKamysz w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej RP. pic.twitter.com/Xrj8tcNNGi — BBN (@BBN_PL) December 29, 2023

Во встрече приняли участие министр обороны Владислав Косиняк-Камиш и руководители Генерального штаба и оперативного командования генерал Веслав Кукула и генерал Мацей Клиш.

Polsat News со ссылкой на военные источники сообщает, что утром в Польшу залетела российская ракета Х-22 или Х-101.

Радары потеряли объект вблизи Замостья. Староста гмины Комарув-Осада Замойского уезда Веслава Сеньковская рассказала журналистам, что взрыв местные жители не слышали. Поиски ракеты продолжаются.

Ракета в Польше: что известно

Ранее стало известно, что движущийся с огромной скоростью летающий объект наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве.

Речь идет об окраинах Пшеводува – именно в этой деревне год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Очевидцы сообщали, что слышали шум и свист. Объект двигался к западу.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.