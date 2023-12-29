В Польше подтвердили пролет российской ракеты над своей территорией

Польские военные подтвердили, что воздушное пространство Польши с утра 29 декабря нарушила российская ракета. По данным СМИ, это могла быть Х-22 или Х-101.
Российская ракета залетела в Польшу
Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула выступил на пресс-конференции после заседания Бюро национальной безопасности Польши.
Утром на территорию Польши из Украины вошел неустановленный предмет. Президент Анджей Дуда созвал срочное заседание СНБО.
Во встрече приняли участие министр обороны Владислав Косиняк-Камиш и руководители Генерального штаба и оперативного командования генерал Веслав Кукула и генерал Мацей Клиш.
Polsat News со ссылкой на военные источники сообщает, что утром в Польшу залетела российская ракета Х-22 или Х-101.
Радары потеряли объект вблизи Замостья. Староста гмины Комарув-Осада Замойского уезда Веслава Сеньковская рассказала журналистам, что взрыв местные жители не слышали. Поиски ракеты продолжаются.
Ракета в Польше: что известно
Ранее стало известно, что движущийся с огромной скоростью летающий объект наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве.
Речь идет об окраинах Пшеводува – именно в этой деревне год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.
Очевидцы сообщали, что слышали шум и свист. Объект двигался к западу.
Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
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