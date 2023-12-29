Жестокости РФ нет предела. Мировые лидеры реагируют на обстрел Украины

В течение ночи и утра 29 декабря Россия совершила массовую воздушную атаку на Украину. Мировые лидеры призывают предоставить Украине больше поддержки и отмечают, что атаки гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.

Реакции мировых политиков на ракетную атаку 29 декабря

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал предоставить Украине военную и финансовую помощь немедленно.

Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов. Еще раз: Украина должна получить всю военную и финансовую помощь СЕЙЧАС, это единственный способ остановить войну и атаки на гражданские цели. Полная солидарность с Украиной в это тяжелое время! Поделиться

Russian terrorists continue massive shelling of Ukrainian cities. Once again- Ukraine must get all the military and financial assistance NOW, this is the only way to stop the war and attacks against civilian targets. Full solidarity with Ukraine at this difficult time! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 29, 2023

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что "для всех, кто говорит, что устал от войны в Украине - это напоминание террористической России о том, что ее жестокости и жажде крови нет предела".

Мы ДОЛЖНЫ оказать всяческую поддержку Украине для победы над агрессором! Держитесь, братья украинцы, Литва с вами! Поделиться

For all those saying they are tired of war in Ukraine - a reminder by the terrorist Russia that there's no limit to its brutality& thirst for blood.



We MUST provide all the support to Ukraine to defeat the aggressor!



Stay strong, Ukrainian brothers, 🇱🇹 is with you! https://t.co/uLZRN8t9Pz — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 29, 2023

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Россия совершила самую масштабную атаку на Украину, нацелившись на мирное население.

Военное преступление в больших масштабах. Напоминание на Новый год о том, что цели России не изменились – она хочет уничтожить Украину. Не дать агрессии окупиться имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности. Поделиться

Russia launched the largest attack yet against Ukraine, targeting civilians. A war crime on a massive scale.



A reminder for the New Year that Russia’s aims haven’t changed - it wants to destroy Ukraine. Not letting aggression pay off is crucial for European and global security. — Kaja Kallas (@kajakallas) December 29, 2023

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис напомнил, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями.

Еще больше подлых атак России на Украину в это утро. Сообщается, что пострадал роддом, жилые дома, торговые центры и вокзалы – в этот праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением. Поделиться

More despicable attacks by Russia across Ukraine this morning. There are reports that a maternity hospital, apartment blocks, shopping malls and train stations have been hit - in this holiday season. Attacking civilian infrastructure is a war crime. — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) December 29, 2023

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что “эти широкомасштабные атаки на украинские города показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели — искоренения свободы и демократии”.

Мы не позволим ему победить. Мы должны продолжать стоять вместе с Украиной — столько, сколько потребуется. Поделиться

These widespread attacks on Ukraine's cities show Putin will stop at nothing to achieve his aim of eradicating freedom and democracy.



We will not let him win.



We must continue to stand with Ukraine – for as long as it takes. https://t.co/cf6aDNwPjD — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 29, 2023

Президент Молдовы Майя Санду призвала усиливать украинскую ПВО для защиты человеческих жизней.

Глубоко озабочена сегодняшней массированной воздушной атакой России на украинские города. Мои мысли со всеми, кто пострадал в это утро и каждый день этой жестокой войны. Поделиться