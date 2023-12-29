Жестокости РФ нет предела. Мировые лидеры реагируют на обстрел Украины

В течение ночи и утра 29 декабря Россия совершила массовую воздушную атаку на Украину. Мировые лидеры призывают предоставить Украине больше поддержки и отмечают, что атаки гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.
Реакции мировых политиков на ракетную атаку 29 декабря
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал предоставить Украине военную и финансовую помощь немедленно.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что "для всех, кто говорит, что устал от войны в Украине - это напоминание террористической России о том, что ее жестокости и жажде крови нет предела".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Россия совершила самую масштабную атаку на Украину, нацелившись на мирное население.
Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис напомнил, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что “эти широкомасштабные атаки на украинские города показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели — искоренения свободы и демократии”.
Президент Молдовы Майя Санду призвала усиливать украинскую ПВО для защиты человеческих жизней.
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