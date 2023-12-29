Жестокости РФ нет предела. Мировые лидеры реагируют на обстрел Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Жестокости РФ нет предела. Мировые лидеры реагируют на обстрел Украины

Одесса
Читати українською
Источник:  online.ua

В течение ночи и утра 29 декабря Россия совершила массовую воздушную атаку на Украину. Мировые лидеры призывают предоставить Украине больше поддержки и отмечают, что атаки гражданской инфраструктуры являются военным преступлением.

Реакции мировых политиков на ракетную атаку 29 декабря

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал предоставить Украине военную и финансовую помощь немедленно.

Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов. Еще раз: Украина должна получить всю военную и финансовую помощь СЕЙЧАС, это единственный способ остановить войну и атаки на гражданские цели. Полная солидарность с Украиной в это тяжелое время!

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что "для всех, кто говорит, что устал от войны в Украине - это напоминание террористической России о том, что ее жестокости и жажде крови нет предела".

Мы ДОЛЖНЫ оказать всяческую поддержку Украине для победы над агрессором! Держитесь, братья украинцы, Литва с вами!

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Россия совершила самую масштабную атаку на Украину, нацелившись на мирное население.

Военное преступление в больших масштабах. Напоминание на Новый год о том, что цели России не изменились – она хочет уничтожить Украину. Не дать агрессии окупиться имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис напомнил, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями.

Еще больше подлых атак России на Украину в это утро. Сообщается, что пострадал роддом, жилые дома, торговые центры и вокзалы – в этот праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что “эти широкомасштабные атаки на украинские города показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели — искоренения свободы и демократии”.

Мы не позволим ему победить. Мы должны продолжать стоять вместе с Украиной — столько, сколько потребуется.

Президент Молдовы Майя Санду призвала усиливать украинскую ПВО для защиты человеческих жизней.

Глубоко озабочена сегодняшней массированной воздушной атакой России на украинские города. Мои мысли со всеми, кто пострадал в это утро и каждый день этой жестокой войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Звуки взрывов в Украине должны услышать те, кто говорит о готовности Путина к переговорам — Кулеба
Дмитрий Кулеба
Ракетная атака
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше обнаружили нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину
Польща
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Число погибших в Киеве возросло до трех. Из-под завалов извлекли два тела
КГВА
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.