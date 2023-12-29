Звуки взрывов в Украине должны услышать те, кто говорит о готовности Путина к переговорам — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировых лидеров продолжить долгосрочную военную и финансовую помощь Украине на фоне массированной российской ракетной атаки.
Кулеба отреагировал на ракетный обстрел Украины
Министр отметил, что около 110 российских ракет и многочисленные беспилотники были использованы для атак по мирным жителям Украины – целями были роддом, школы, больницы, жилые дома и коммерческие объекты.
Кулеба подчеркнул, что звуки взрывов – это то, что Россия действительно хочет сказать.
Реакция на атаку госпожи посла США
Ранее госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге и добавила, что это то, что украинцы увидели в своих телефонах в это утро.
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