Звуки взрывов в Украине должны услышать те, кто говорит о готовности Путина к переговорам — Кулеба

Кулеба отреагировал на ракетный обстрел Украины

Министр отметил, что около 110 российских ракет и многочисленные беспилотники были использованы для атак по мирным жителям Украины – целями были роддом, школы, больницы, жилые дома и коммерческие объекты.

Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине услышал весь мир. Во всех крупных столицах, штабах и парламентах, сейчас обсуждающих дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, пишущих об усталости или о том, что Россия якобы готова к “переговорам”. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что звуки взрывов – это то, что Россия действительно хочет сказать.

Нашим единственным коллективным ответом может и должно быть продолжение, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор. Поделиться

Around 110 Russian missiles and numerous drones were used to target civilians in Ukraine. A maternity ward, schools, hospitals, residential buildings, and commercial facilities were all targeted.



Today, millions of Ukrainians awoke to the loud sound of explosions. I wish those… pic.twitter.com/AxEqEmvw6W — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2023

Реакция на атаку госпожи посла США

Ранее госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге и добавила, что это то, что украинцы увидели в своих телефонах в это утро.

Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году. Поделиться