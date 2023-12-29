Звуки взрывов в Украине должны услышать те, кто говорит о готовности Путина к переговорам — Кулеба
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Политика
Дата публикации

Звуки взрывов в Украине должны услышать те, кто говорит о готовности Путина к переговорам — Кулеба

Дмитрий Кулеба
Ракетная атака
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировых лидеров продолжить долгосрочную военную и финансовую помощь Украине на фоне массированной российской ракетной атаки.

Кулеба отреагировал на ракетный обстрел Украины

Министр отметил, что около 110 российских ракет и многочисленные беспилотники были использованы для атак по мирным жителям Украины – целями были роддом, школы, больницы, жилые дома и коммерческие объекты.

Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине услышал весь мир. Во всех крупных столицах, штабах и парламентах, сейчас обсуждающих дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, пишущих об усталости или о том, что Россия якобы готова к “переговорам”.

Кулеба подчеркнул, что звуки взрывов – это то, что Россия действительно хочет сказать.

Нашим единственным коллективным ответом может и должно быть продолжение, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор.

Реакция на атаку госпожи посла США

Ранее госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге и добавила, что это то, что украинцы увидели в своих телефонах в это утро.

Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году.

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