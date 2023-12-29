Как выглядит метро "Лукьяновская" в Киеве после атаки РФ — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Как выглядит метро "Лукьяновская" в Киеве после атаки РФ — фото

КГГА
Лукьяновская
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Российская ракетная атака 29 декабря в Киеве повредила вестибюль ст. м. «Лукьяновская». Пострадавших нет, выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт.

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве после ракетной атаки

В результате ракетной атаки утром 29 декабря станция была повреждена, поезда временно следовали мимо нее без остановки.

В настоящее время станция возобновила работу по перевозкам пассажиров.

Однако выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт. В то же время работает выход в направлении торгового центра «Квадрат».

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В КГГА сообщают, что во время утренней массированной ракетной атаки на станциях метрополитена находились тысячи человек, а во время ночных тревог – более 2500 человек.

Там напоминают, что во время воздушной тревоги работают на вход все вестибюли 46 подземных станций.

Для более удобного пребывания на станциях есть раскладные стулья, модульные скамьи и одеяла, а также доступный 4G интернет.

Последствия атаки на Киев

По данным КГВА, в Киеве воздушная тревога 29 декабря объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов.

Во время последней тревоги Киев атаковали несколько десятков ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

Всего над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.

В результате ракетного удара один человек погиб, 21 ранен.

Последствия по районам столицы:

В Подольском районе:

  • возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

Предварительно под завалами находятся 10 человек.

В Святошинском р-не:

  • зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;

  • возгорание трех автомобилей.

В Шевченковском р-не:

  • возгорание в недостроенном бизнес-центре;

  • повреждение жилого дома;

  • возгорание на территории гаражей (ликвидировано);

  • пожар на территории складских помещений;

  • на территории нежилой застройки.

Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили 5 человек.

В Дарницком р-не:

  • повреждение жилого многоэтажного дома;

  • одного частного дома.

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