Как выглядит метро "Лукьяновская" в Киеве после атаки РФ — фото

Российская ракетная атака 29 декабря в Киеве повредила вестибюль ст. м. «Лукьяновская». Пострадавших нет, выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт.
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве после ракетной атаки
В результате ракетной атаки утром 29 декабря станция была повреждена, поезда временно следовали мимо нее без остановки.
В настоящее время станция возобновила работу по перевозкам пассажиров.
Однако выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт. В то же время работает выход в направлении торгового центра «Квадрат».
В КГГА сообщают, что во время утренней массированной ракетной атаки на станциях метрополитена находились тысячи человек, а во время ночных тревог – более 2500 человек.
Там напоминают, что во время воздушной тревоги работают на вход все вестибюли 46 подземных станций.
Последствия атаки на Киев
По данным КГВА, в Киеве воздушная тревога 29 декабря объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов.
Во время последней тревоги Киев атаковали несколько десятков ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.
Всего над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.
В результате ракетного удара один человек погиб, 21 ранен.
Последствия по районам столицы:
В Подольском районе:
возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.
Предварительно под завалами находятся 10 человек.
В Святошинском р-не:
зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;
возгорание трех автомобилей.
В Шевченковском р-не:
возгорание в недостроенном бизнес-центре;
повреждение жилого дома;
возгорание на территории гаражей (ликвидировано);
пожар на территории складских помещений;
на территории нежилой застройки.
Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили 5 человек.
В Дарницком р-не:
повреждение жилого многоэтажного дома;
одного частного дома.
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