Як виглядає метро "Лукʼянівська" у Києві після атаки РФ — фото

Російська ракетна атака 29 грудня у Києві пошкодила вестибюль ст. м. «Лукʼянівська». Потерпілих немає, вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений.

Станція метро "Лукʼянівська" у Києві після ракетної атаки

Унаслідок ракетної атаки зранку 29 грудня станція була пошкоджена, поїзди тимчасово слідували повз неї без зупинки.

Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів.

Проте вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений. Натомість працює вихід у напрямку торгового центру «Квадрат».

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У КМДА повідомляють, що під час ранкової масованої ракетної атаки на станціях метрополітену перебували тисячі людей, а під час нічних тривог – більше 2500 людей.

Там нагадують, що під час повітряної тривоги працюють на вхід усі вестибюлі 46 підземних станцій.

Для більш комфортного перебування на станціях є розкладні стільці, модульні лави та ковдри, також доступний 4G інтернет. Поширити

Наслідки атаки на Київ

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога 29 грудня оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин.

Під час останньої тривоги Київ атакували кілька десятків ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

Загалом над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей.

Унаслідок ракетного удару одна людина загинула, 21 поранено.

Наслідки по районах столиці:

В Подільському районі:

загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.

Попередньо під завалами перебуває 10 осіб.

В Святошинському р-ні:

зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;

загоряння трьох автомобілів.

В Шевченківському р-ні:

загоряння в недобудованому бізнес-центрі;

пошкодження житлового будинку;

загоряння на території гаражів (ліквідовано);

пожежа на території складських приміщень;

на території нежитлової забудови.

З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили 5 людей.

В Дарницькому р-ні: