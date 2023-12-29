Як виглядає метро "Лукʼянівська" у Києві після атаки РФ — фото

Російська ракетна атака 29 грудня у Києві пошкодила вестибюль ст. м. «Лукʼянівська». Потерпілих немає, вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений.
Станція метро "Лукʼянівська" у Києві після ракетної атаки
Унаслідок ракетної атаки зранку 29 грудня станція була пошкоджена, поїзди тимчасово слідували повз неї без зупинки.
Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів.
Проте вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений. Натомість працює вихід у напрямку торгового центру «Квадрат».
У КМДА повідомляють, що під час ранкової масованої ракетної атаки на станціях метрополітену перебували тисячі людей, а під час нічних тривог – більше 2500 людей.
Там нагадують, що під час повітряної тривоги працюють на вхід усі вестибюлі 46 підземних станцій.
Наслідки атаки на Київ
За даними КМВА, у Києві повітряна тривога 29 грудня оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин.
Під час останньої тривоги Київ атакували кілька десятків ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.
Загалом над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей.
Унаслідок ракетного удару одна людина загинула, 21 поранено.
Наслідки по районах столиці:
В Подільському районі:
загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.
Попередньо під завалами перебуває 10 осіб.
В Святошинському р-ні:
зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;
загоряння трьох автомобілів.
В Шевченківському р-ні:
загоряння в недобудованому бізнес-центрі;
пошкодження житлового будинку;
загоряння на території гаражів (ліквідовано);
пожежа на території складських приміщень;
на території нежитлової забудови.
З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили 5 людей.
В Дарницькому р-ні:
пошкодження житлового багатоповерхового будинку;
одного приватного будинку.
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