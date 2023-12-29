Звуки вибухів в Україні повинні почути ті, хто каже про готовність Путіна до переговорів — Кулеба
Категорія
Політика
Дата публікації

Звуки вибухів в Україні повинні почути ті, хто каже про готовність Путіна до переговорів — Кулеба

Дмитро Кулеба
Ракетна атака

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світових лідерів продовжити  довгострокову військову та фінансову допомогу Україні на тлі наймасованішої російської ракетної атаки.

Кулеба відреагував на ракетний обстріл України

Міністр зазначив, що близько 110 російських ракет і численні безпілотники були використані для атак по мирним жителям України - цілями були пологовий будинок, школи, лікарні, житлові будинки та комерційні об’єкти.

Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я б хотів, щоб ці звуки вибухів в Україні почув увесь світ. У всіх великих столицях, штабах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про «втому» або про те, що Росія нібито готова до «переговорів».

Кулеба підкреслив, що звуки вибухів - це те, що Росія дійсно хоче сказати.

Нашою єдиною колективною відповіддю може і має бути продовження, потужна та довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор.

Реакція на атаку пані посла США

Раніше пані посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу і додала, що це те, що українці побачили у своїх телефонах цього ранку.

Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році.

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