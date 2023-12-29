Звуки вибухів в Україні повинні почути ті, хто каже про готовність Путіна до переговорів — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світових лідерів продовжити довгострокову військову та фінансову допомогу Україні на тлі наймасованішої російської ракетної атаки.
Кулеба відреагував на ракетний обстріл України
Міністр зазначив, що близько 110 російських ракет і численні безпілотники були використані для атак по мирним жителям України - цілями були пологовий будинок, школи, лікарні, житлові будинки та комерційні об’єкти.
Кулеба підкреслив, що звуки вибухів - це те, що Росія дійсно хоче сказати.
Реакція на атаку пані посла США
Раніше пані посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу і додала, що це те, що українці побачили у своїх телефонах цього ранку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-