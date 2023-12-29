Число погибших в Киеве возросло до трех. Из-под завалов извлекли два тела

В Киеве в результате массированной ракетной атаки уже известно о трех погибших. Поисковая операция продолжается.

Число погибших в Киеве возросло до трех

В КМВА уточнили последствия ракетного удара по столице.

В Подольском районе, где возник возгорание склада на площади примерно 3000 м.2. производится поиск пострадавших.

Спасатели обнаружили тела двух погибших. Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до трех. Поисково-спасательная операция продолжается. Ожидайте обновления данных. Поделиться

По состоянию на 10:00 под завалами находились 10 человек. Четырех удалось спасти

Ранее стало известно о 24 раненых в Киеве. Из них 20 госпитализированы.

Что известно об атаке на Киев

За ночь и утро 29 декабря в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, длившуюся почти 5 часов.

Во время последней тревоги Киев атаковали несколько десятков ракет по разным направлениям.

Силы ПВО сбили над Киевом более 30 воздушных целей.

В результате обстрелов повреждены вестибюль станции метро «Лукьяновская», гражданские объекты, складские помещения и т.д. Обломки ракет упали в 4 районах столицы.

В общей сложности захватчики использовали 122 ракеты разных типов и 36 ударных БпЛА, силы ПВО уничтожили 114 из 158 воздушных целей.

По всей Украине погибли по меньшей мере 16 человек и 97 раненых.