Число погибших в Киеве возросло до трех. Из-под завалов извлекли два тела

В Киеве в результате массированной ракетной атаки уже известно о трех погибших. Поисковая операция продолжается.
Число погибших в Киеве возросло до трех
В КМВА уточнили последствия ракетного удара по столице.
В Подольском районе, где возник возгорание склада на площади примерно 3000 м.2. производится поиск пострадавших.
По состоянию на 10:00 под завалами находились 10 человек. Четырех удалось спасти
Ранее стало известно о 24 раненых в Киеве. Из них 20 госпитализированы.
Что известно об атаке на Киев
За ночь и утро 29 декабря в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, длившуюся почти 5 часов.
Во время последней тревоги Киев атаковали несколько десятков ракет по разным направлениям.
Силы ПВО сбили над Киевом более 30 воздушных целей.
В результате обстрелов повреждены вестибюль станции метро «Лукьяновская», гражданские объекты, складские помещения и т.д. Обломки ракет упали в 4 районах столицы.
В общей сложности захватчики использовали 122 ракеты разных типов и 36 ударных БпЛА, силы ПВО уничтожили 114 из 158 воздушных целей.
По всей Украине погибли по меньшей мере 16 человек и 97 раненых.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-