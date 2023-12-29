Кількість загиблих у Києві зросла до трьох. З-під завалів дістали два тіла

У Києві унаслідок масованої ракетної атаки вже відомо про трьох загиблих. Пошукова операція продовжується.
Кількість загиблих у Києві зросла до трьох
У КМВА уточнили наслідки ракетного удару по столиці.
У Подільському районі, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих.
Станом на 10:00 під завалами перебувало 10 осіб. Чотирьох вдалося врятувати
Раніше стало відомо про 24-ох поранених у Києві. З них 20 госпіталізовано.
Що відомо про атаку на Київ
За ніч та ранок 29 грудня у Києві тричі оголошували повітряну тривогу, яка тривала майже 5 годин.
Під час останньої тривоги Київ атакували кілька десятків ракет з різних напрямків.
Сили ППО збили над Києвом більше 30 повітряних цілей.
Унаслідок обстрілів пошкоджено вестибюль станції метро «Лук’янівська», цивільні об’єкти, складські приміщення тощо. Уламки ракет впали в 4 районах столиці.
Загалом загарбники використали 122 ракети різних типів і 36 ударних БпЛА, сили ППО знищили 114 із 158 повітряних цілей.
По всій Україні загинуло щонайменше 16 людей і 97 поранених.
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