Кількість загиблих у Києві зросла до трьох. З-під завалів дістали два тіла

У Києві унаслідок масованої ракетної атаки вже відомо про трьох загиблих. Пошукова операція продовжується.

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох

У КМВА уточнили наслідки ракетного удару по столиці.

У Подільському районі, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих.

Рятувальники виявили тіла двох загиблих. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до трьох. Пошуково-рятувальна операція триває. Очікуйте оновлення даних. Поширити

Станом на 10:00 під завалами перебувало 10 осіб. Чотирьох вдалося врятувати

Раніше стало відомо про 24-ох поранених у Києві. З них 20 госпіталізовано.

Що відомо про атаку на Київ

За ніч та ранок 29 грудня у Києві тричі оголошували повітряну тривогу, яка тривала майже 5 годин.

Під час останньої тривоги Київ атакували кілька десятків ракет з різних напрямків.

Сили ППО збили над Києвом більше 30 повітряних цілей.

Унаслідок обстрілів пошкоджено вестибюль станції метро «Лук’янівська», цивільні об’єкти, складські приміщення тощо. Уламки ракет впали в 4 районах столиці.

Загалом загарбники використали 122 ракети різних типів і 36 ударних БпЛА, сили ППО знищили 114 із 158 повітряних цілей.

По всій Україні загинуло щонайменше 16 людей і 97 поранених.