Жорстокості РФ немає меж. Світові лідери реагують на обстріл України
Категорія
Політика
Дата публікації

Жорстокості РФ немає меж. Світові лідери реагують на обстріл України

Одеса
Джерело:  online.ua

Протягом ночі та ранку 29 грудня Росія здійснила наймасовішу повітряну атаку на Україну. Світові лідери закликають надати Україні більше підтримки та наголошують, що атаки цивільної інфраструктури є воєнним злочином.

Реакції світових політиків на ракетну атаку 29 грудня

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав надати Україні військову та фінансову допомогу негайно.

Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз: Україна має отримати всю військову та фінансову допомогу ЗАРАЗ, це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні цілі. Повна солідарність з Україною в цей важкий час!

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що “для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні — це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж”.

Ми ПОВИННІ надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором! Тримайтеся, брати українці, Литва з вами!

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, націлившись на мирне населення.

Воєнний злочин у великих масштабах. Нагадування на Новий рік, що цілі Росії не змінилися – вона хоче знищити Україну. Не дати агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс нагадав, що атаки на цивільну інфраструктуру є воєнними злочинами.

Ще більше підлих атак Росії на Україну цього ранку. Повідомляється, що постраждав пологовий будинок, житлові будинки, торгові центри та вокзали – у цей святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підкреслив, що “ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети — викорінення свободи і демократії”.

Ми не дозволимо йому перемогти. Ми повинні продовжувати стояти разом з Україною — стільки, скільки буде потрібно.

Президентка Молдови Майя Санду закликала посилювати українську ППО для захисту людських життів.

Глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста. Мої думки з усіма, хто постраждав цього ранку та кожного дня цієї жорстокої війни.

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