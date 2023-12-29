Жорстокості РФ немає меж. Світові лідери реагують на обстріл України

Протягом ночі та ранку 29 грудня Росія здійснила наймасовішу повітряну атаку на Україну. Світові лідери закликають надати Україні більше підтримки та наголошують, що атаки цивільної інфраструктури є воєнним злочином.
Реакції світових політиків на ракетну атаку 29 грудня
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав надати Україні військову та фінансову допомогу негайно.
Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що “для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні — це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж”.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, націлившись на мирне населення.
Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс нагадав, що атаки на цивільну інфраструктуру є воєнними злочинами.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підкреслив, що “ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети — викорінення свободи і демократії”.
Президентка Молдови Майя Санду закликала посилювати українську ППО для захисту людських життів.
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