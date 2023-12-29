Жорстокості РФ немає меж. Світові лідери реагують на обстріл України

Протягом ночі та ранку 29 грудня Росія здійснила наймасовішу повітряну атаку на Україну. Світові лідери закликають надати Україні більше підтримки та наголошують, що атаки цивільної інфраструктури є воєнним злочином.

Реакції світових політиків на ракетну атаку 29 грудня

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав надати Україні військову та фінансову допомогу негайно.

Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз: Україна має отримати всю військову та фінансову допомогу ЗАРАЗ, це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні цілі. Повна солідарність з Україною в цей важкий час! Поширити

Russian terrorists continue massive shelling of Ukrainian cities. Once again- Ukraine must get all the military and financial assistance NOW, this is the only way to stop the war and attacks against civilian targets. Full solidarity with Ukraine at this difficult time! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 29, 2023

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що “для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні — це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж”.

Ми ПОВИННІ надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором! Тримайтеся, брати українці, Литва з вами! Поширити

For all those saying they are tired of war in Ukraine - a reminder by the terrorist Russia that there's no limit to its brutality& thirst for blood.



We MUST provide all the support to Ukraine to defeat the aggressor!



Stay strong, Ukrainian brothers, 🇱🇹 is with you! https://t.co/uLZRN8t9Pz — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 29, 2023

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, націлившись на мирне населення.

Воєнний злочин у великих масштабах. Нагадування на Новий рік, що цілі Росії не змінилися – вона хоче знищити Україну. Не дати агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки. Поширити

Russia launched the largest attack yet against Ukraine, targeting civilians. A war crime on a massive scale.



A reminder for the New Year that Russia’s aims haven’t changed - it wants to destroy Ukraine. Not letting aggression pay off is crucial for European and global security. — Kaja Kallas (@kajakallas) December 29, 2023

Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс нагадав, що атаки на цивільну інфраструктуру є воєнними злочинами.

Ще більше підлих атак Росії на Україну цього ранку. Повідомляється, що постраждав пологовий будинок, житлові будинки, торгові центри та вокзали – у цей святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Поширити

More despicable attacks by Russia across Ukraine this morning. There are reports that a maternity hospital, apartment blocks, shopping malls and train stations have been hit - in this holiday season. Attacking civilian infrastructure is a war crime. — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) December 29, 2023

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підкреслив, що “ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети — викорінення свободи і демократії”.

Ми не дозволимо йому перемогти. Ми повинні продовжувати стояти разом з Україною — стільки, скільки буде потрібно. Поширити

These widespread attacks on Ukraine's cities show Putin will stop at nothing to achieve his aim of eradicating freedom and democracy.



We will not let him win.



We must continue to stand with Ukraine – for as long as it takes. https://t.co/cf6aDNwPjD — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 29, 2023

Президентка Молдови Майя Санду закликала посилювати українську ППО для захисту людських життів.

Глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста. Мої думки з усіма, хто постраждав цього ранку та кожного дня цієї жорстокої війни. Поширити