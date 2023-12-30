У Польщі понад 400 військових шукатимуть елементи російської ракети

Підрозділи військ територіальної оборони Польщі продовжуватимуть пошук можливих елементів російської ракети, яка напередодні порушила повітряний простір РП в районі Люблінського воєводства.

У Польщі продовжать пошуки ракети

Про це повідомили в Оперативному командуванні польських ЗС.

Метою пошуків є остаточне підтвердження того, що на польській території не залишилося жодного елемента об'єкта. Дії солдатів відбуватимуться на південний схід від Замостя, — мовиться у повідомленні. Поширити

Informujemy, że 30 grudnia br. w województwie lubelskim prowadzone będą naziemne poszukiwania ewentualnych elementów obiektu, który wczoraj naruszył polską przestrzeń powietrzną.



W poszukiwania zaangażowanych będzie około 480 żołnierzy WOT @terytorialsi z 2. Lubelskiej Brygady… pic.twitter.com/0m3kvvwo8A — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 30, 2023

В операції будуть залучені близько 480 членів 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї Надбужанської бригади тероборони.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі: що відомо

29 грудня Генеральний штаб Війська Польського офіційно підтвердив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю порушила російська ракета.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі близько 7:00 ранку за місцевим часом й перебувала там орієнтовно три хвилини. Поширити

Окрім того, повідомлялося, що вона залетіла вглиб аж на 40 кілометрів.

Як повідомляє видання Polsat News із посиланням на своїх інсайдерів, цілком можливо, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Натомість в Росії заявили, що не даватимуть пояснень щодо ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ по Україні, до пред’явлення країною «конкретних доказів».

Що важливо розуміти, цей інцидент стався на тлі наймасованішого повітряного ракетного удару РФ по Україні, який відбувся 29 грудня.