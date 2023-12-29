Заліт ракети РФ на територію Польщі — з'явилася перша реакція НАТО

НАТО офіційно заявляє про солідарність із Польщею після того, як стало відомо, що російська ракета влетіла у польський повітряний простір. Про це повідомив генсек блоку Єнс Столтенберг.

У НАТО прокоментували заліт ракети РФ на територію Польщі

За словами Єнса Столтенберга, він провів телефонні перемовини з цього приводу з польським лідером Анджеєм Дудою.

НАТО солідарний з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією і ми залишатимемось на зв'язку в міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність, – зазначив генсек НАТО. Поширити

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі: що відомо

29 грудня Генеральний штаб Війська Польського офіційно підтвердив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю порушила російська ракета.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі близько 7:00 ранку за місцевим часом й перебувала там орієнтовно три хвилини. Поширити

Окрім того, повідомлялося, що вона залетіла вглиб аж на 40 кілометрів.

Як повідомляє видання Polsat News із посиланням на своїх інсайдерів, цілком можливо, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

У зв'язку з маневрами, які вона здійснювала, і її вильотом з польського повітряного простору, я, як Оперативний командувач, не ухвалював жодних рішень щодо цього об'єкта, - розповів оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ. Поширити

Що важливо розуміти, цей інцидент стався на тлі наймасованішого повітряного ракетного удару РФ по Україні, який відбувся 29 грудня.

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 26 мирних українців, ще 138 цивільних були поранені.