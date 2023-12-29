Заліт ракети РФ на територію Польщі — з'явилася перша реакція НАТО

НАТО офіційно заявляє про солідарність із Польщею після того, як стало відомо, що російська ракета влетіла у польський повітряний простір. Про це повідомив генсек блоку Єнс Столтенберг.
У НАТО прокоментували заліт ракети РФ на територію Польщі
За словами Єнса Столтенберга, він провів телефонні перемовини з цього приводу з польським лідером Анджеєм Дудою.
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі: що відомо
29 грудня Генеральний штаб Війська Польського офіційно підтвердив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю порушила російська ракета.
Окрім того, повідомлялося, що вона залетіла вглиб аж на 40 кілометрів.
Як повідомляє видання Polsat News із посиланням на своїх інсайдерів, цілком можливо, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.
Що важливо розуміти, цей інцидент стався на тлі наймасованішого повітряного ракетного удару РФ по Україні, який відбувся 29 грудня.
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 26 мирних українців, ще 138 цивільних були поранені.
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