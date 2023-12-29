У Повітряних силах пояснили заліт ракети РФ на територію Польщі
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах пояснили заліт ракети РФ на територію Польщі

ракета Х-22
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, інформація про заліт невпізнаного повітряного об'єкту у повітряний простір Польщі, який виявився російською ракетою, не є чимось новим. 

Що відомо про інцидент із потраплянням російської ракети у повітряний простір Польщі

Як бачите, величезні атаки. Тобто багато летить в повітрі усього. Масована атака. І такі випадки трапляються вже не вперше. Ми бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже про це, що залітають навіть на територію Румунії ракети. І ударні БпЛА, зокрема там падають, і уламки, і так далі, - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що подібні інциденти мали місце і у минулому році.

Тому це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші приграничні території, зокрема й на заході. Це і Львівська область, і Франківська, і так далі. Тому таке можливе, - наголошує речник ПС ЗСУ.

За його словами, це яскраве свідчення того, що західні партнери мають працювати над посиленням української ППО.

Що кажуть у Польщі

За інформацією керівника Оперативних збройних сил Польщі генерал-майора Мацея Кліша, невідомий об’єкт, який залетів у повітряний простір країни з території України під ранкової ракетної атаки злочинної армії РФ, пробув там близько 3 хвилин.

За його словами, ракета залетіла приблизно на 40 кілометрів на територію Польщі, а за її курсом слідкували за допомогою радарів.

Варіант, який я пропоную з військової точки зору, полягає в тому, щоб ракета залишила Польщу. Об’єкт перебував у Польщі менше 3 хвилин, приблизно 40 км. порушення повітряного простору. Її відстежували по всій траєкторії польоту, - зазначив Кліш.

За інформацією журналістів польського видання Polsat News, на територію Польщі могла залетіти російська ракета Х-22 або Х-101.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі виявили порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну
Польща
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща перевела сили ППО у стан підвищеної готовності
ППО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі підтвердили проліт російської ракети над своєю територією
Веслав Кукула

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм