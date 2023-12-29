У Повітряних силах пояснили заліт ракети РФ на територію Польщі

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, інформація про заліт невпізнаного повітряного об'єкту у повітряний простір Польщі, який виявився російською ракетою, не є чимось новим.
Що відомо про інцидент із потраплянням російської ракети у повітряний простір Польщі
Він підкреслив, що подібні інциденти мали місце і у минулому році.
За його словами, це яскраве свідчення того, що західні партнери мають працювати над посиленням української ППО.
Що кажуть у Польщі
За інформацією керівника Оперативних збройних сил Польщі генерал-майора Мацея Кліша, невідомий об’єкт, який залетів у повітряний простір країни з території України під ранкової ракетної атаки злочинної армії РФ, пробув там близько 3 хвилин.
За його словами, ракета залетіла приблизно на 40 кілометрів на територію Польщі, а за її курсом слідкували за допомогою радарів.
За інформацією журналістів польського видання Polsat News, на територію Польщі могла залетіти російська ракета Х-22 або Х-101.
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