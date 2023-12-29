У Повітряних силах пояснили заліт ракети РФ на територію Польщі

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, інформація про заліт невпізнаного повітряного об'єкту у повітряний простір Польщі, який виявився російською ракетою, не є чимось новим.

Що відомо про інцидент із потраплянням російської ракети у повітряний простір Польщі

Як бачите, величезні атаки. Тобто багато летить в повітрі усього. Масована атака. І такі випадки трапляються вже не вперше. Ми бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже про це, що залітають навіть на територію Румунії ракети. І ударні БпЛА, зокрема там падають, і уламки, і так далі, - зазначив Ігнат. Поширити

Він підкреслив, що подібні інциденти мали місце і у минулому році.

Тому це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші приграничні території, зокрема й на заході. Це і Львівська область, і Франківська, і так далі. Тому таке можливе, - наголошує речник ПС ЗСУ. Поширити

За його словами, це яскраве свідчення того, що західні партнери мають працювати над посиленням української ППО.

Що кажуть у Польщі

За інформацією керівника Оперативних збройних сил Польщі генерал-майора Мацея Кліша, невідомий об’єкт, який залетів у повітряний простір країни з території України під ранкової ракетної атаки злочинної армії РФ, пробув там близько 3 хвилин.

За його словами, ракета залетіла приблизно на 40 кілометрів на територію Польщі, а за її курсом слідкували за допомогою радарів.

Варіант, який я пропоную з військової точки зору, полягає в тому, щоб ракета залишила Польщу. Об’єкт перебував у Польщі менше 3 хвилин, приблизно 40 км. порушення повітряного простору. Її відстежували по всій траєкторії польоту, - зазначив Кліш. Поширити

За інформацією журналістів польського видання Polsat News, на територію Польщі могла залетіти російська ракета Х-22 або Х-101.