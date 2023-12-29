В Воздушных силах объяснили залет ракеты РФ на территорию Польши
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах объяснили залет ракеты РФ на территорию Польши

ракета Х-22
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, информация о залете неопознанного воздушного объекта в воздушное пространство Польши, которое оказалось российской ракетой, не является новым.

Что известно об инциденте с попаданием российской ракеты в воздушное пространство Польши

Как видите, огромные атаки. То есть много летит в воздухе всего. Массированная атака. И такие случаи происходят уже не в первый раз. Мы видели пролет несколько месяцев назад или еще летом и комментировали уже об этом, что залетают даже на территорию Румынии ракеты. И ударные БпЛА, в частности, там падают, и обломки, и так далее, - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что подобные инциденты имели место и в прошлом году.

Поэтому это не что-то новое. В результате таких массированных атак такое может случаться. Враг атакует наши приграничные территории, в том числе и на западе. Это и Львовская область, и Франковская, и так далее. Поэтому такое возможно, - отмечает представитель ПС ВСУ.

По его словам, это яркое свидетельство того, что западные партнеры должны работать над усилением украинского ПВО.

Что говорят в Польше

По информации руководителя Оперативных вооруженных сил Польши генерал-майора Мацея Клиша, неизвестный объект, залетевший в воздушное пространство страны с территории Украины под утреннюю ракетную атаку преступной армии РФ, пробыл там около 3 минут.

По его словам, ракета залетела примерно на 40 километров на территорию Польши, а за ее курсом следили с помощью радаров.

Вариант, который я предлагаю с военной точки зрения, состоит в том, чтобы ракета покинула Польшу. Объект находился в Польше менее 3 минут, около 40 км. нарушение воздушного пространства. Ее отслеживали по всей траектории полета, – отметил Клиш.

По информации журналистов польского издания Polsat News, на территорию Польши могла залететь российская ракета Х-22 или Х-101.

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