В Воздушных силах объяснили залет ракеты РФ на территорию Польши

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, информация о залете неопознанного воздушного объекта в воздушное пространство Польши, которое оказалось российской ракетой, не является новым.
Что известно об инциденте с попаданием российской ракеты в воздушное пространство Польши
Он подчеркнул, что подобные инциденты имели место и в прошлом году.
По его словам, это яркое свидетельство того, что западные партнеры должны работать над усилением украинского ПВО.
Что говорят в Польше
По информации руководителя Оперативных вооруженных сил Польши генерал-майора Мацея Клиша, неизвестный объект, залетевший в воздушное пространство страны с территории Украины под утреннюю ракетную атаку преступной армии РФ, пробыл там около 3 минут.
По его словам, ракета залетела примерно на 40 километров на территорию Польши, а за ее курсом следили с помощью радаров.
По информации журналистов польского издания Polsat News, на территорию Польши могла залететь российская ракета Х-22 или Х-101.
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