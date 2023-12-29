Залет ракеты РФ на территорию Польши — появилась первая реакция НАТО

НАТО официально заявляет о солидарности с Польшей после того, как стало известно, что российская ракета влетела в польское воздушное пространство. Об этом сообщил генсек блока Йенс Столтенберг.
В НАТО прокомментировали залет ракеты РФ на территорию Польши
По словам Йенса Столтенберга, он провел телефонные переговоры по этому поводу с польским лидером Анджеем Дудой.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши: что известно
29 декабря Генеральный штаб Войска Польского официально подтвердил, что воздушное пространство Польши в пятницу нарушила российская ракета.
Кроме того, сообщалось, что она залетела вглубь на 40 километров.
Как сообщает издание Polsat News со ссылкой на своих инсайдеров, вполне возможно, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.
Что важно понимать, этот инцидент произошел на фоне массированного воздушного ракетного удара РФ по Украине, который произошел 29 декабря.
Согласно последним данным, погибли, по меньшей мере, 26 мирных украинцев, еще 138 гражданских были ранены.
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