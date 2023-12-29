Залет ракеты РФ на территорию Польши — появилась первая реакция НАТО

НАТО официально заявляет о солидарности с Польшей после того, как стало известно, что российская ракета влетела в польское воздушное пространство. Об этом сообщил генсек блока Йенс Столтенберг.

В НАТО прокомментировали залет ракеты РФ на территорию Польши

По словам Йенса Столтенберга, он провел телефонные переговоры по этому поводу с польским лидером Анджеем Дудой.

НАТО солидарен с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией и мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность, – отметил генсек НАТО. Поделиться

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши: что известно

29 декабря Генеральный штаб Войска Польского официально подтвердил, что воздушное пространство Польши в пятницу нарушила российская ракета.

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши около 7:00 утра по местному времени и находилась там ориентировочно три минуты. Поделиться

Кроме того, сообщалось, что она залетела вглубь на 40 километров.

Как сообщает издание Polsat News со ссылкой на своих инсайдеров, вполне возможно, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

В связи с маневрами, которые она совершала, и ее вылетом из польского воздушного пространства, я, как Оперативный командующий, не принимал никаких решений касательно этого объекта, - рассказал оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клищ. Поделиться

Что важно понимать, этот инцидент произошел на фоне массированного воздушного ракетного удара РФ по Украине, который произошел 29 декабря.

Согласно последним данным, погибли, по меньшей мере, 26 мирных украинцев, еще 138 гражданских были ранены.