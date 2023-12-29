В результате удара РФ по Львову погиб известный баскетболист Виктор Кобзистый

Еще одной жертвой массированной воздушной атаки России на Украину стал известный украинский баскетболист Виктор Кобзистый. Он погиб во Львове 29 декабря.

Виктор Кобзистый погиб во Львове в результате ракетного удара РФ

Известие о гибели спортсмена официально подтвердили начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин, а также президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Во время обстрела российскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным, - сказано в заявлении Антона Никулина. Поделиться

Гибель Кобзистого также подтвердил президент ФБУ Михаил Бродский.

Следует отметить, что Виктор Кобзистый играл за сборную Украины на Чемпионате Европы в 2001 и 2005 годах.

Кроме того, он выступал в составе "Днепра", "Будивельника" и "Азовмаша". Баскетболист завершил карьеру игрока в 2011 году.

Также он являлся главным тренером женского "Динамо".

Атака России на Украину 29 декабря: что известно

Утром 29 декабря Российская Федерация совершила самую масштабную массированную воздушную атаку на территорию Украины за весь период войны.

Враг использовал как ракеты, так и дроны.

Под новый удар оккупантов попали Киевская, Одесская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская и Запорожская области.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, армия РФ применила 158 средств воздушного нападения – ракет различных типов и ударных БпЛА; 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет удалось уничтожить.

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 26 мирных украинцев, еще 138 гражданских были ранены.

Также во время вечерней тревоги произошло попадание российской ракеты в жилищный сектор в Смиле. Известно о шести пострадавших. Кроме того, было повреждено 12 домов.