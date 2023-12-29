В результате удара РФ по Львову погиб известный баскетболист Виктор Кобзистый
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Спорт
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В результате удара РФ по Львову погиб известный баскетболист Виктор Кобзистый

Виктор Кобзистый
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Источник:  online.ua

Еще одной жертвой массированной воздушной атаки России на Украину стал известный украинский баскетболист Виктор Кобзистый. Он погиб во Львове 29 декабря.

Виктор Кобзистый погиб во Львове в результате ракетного удара РФ

Известие о гибели спортсмена официально подтвердили начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин, а также президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Во время обстрела российскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным, - сказано в заявлении Антона Никулина.

Гибель Кобзистого также подтвердил президент ФБУ Михаил Бродский.

Следует отметить, что Виктор Кобзистый играл за сборную Украины на Чемпионате Европы в 2001 и 2005 годах.

Кроме того, он выступал в составе "Днепра", "Будивельника" и "Азовмаша". Баскетболист завершил карьеру игрока в 2011 году.

Также он являлся главным тренером женского "Динамо".

Атака России на Украину 29 декабря: что известно

Утром 29 декабря Российская Федерация совершила самую масштабную массированную воздушную атаку на территорию Украины за весь период войны.

Враг использовал как ракеты, так и дроны.

Под новый удар оккупантов попали Киевская, Одесская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская и Запорожская области.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, армия РФ применила 158 средств воздушного нападения – ракет различных типов и ударных БпЛА; 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет удалось уничтожить.

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 26 мирных украинцев, еще 138 гражданских были ранены.

Также во время вечерней тревоги произошло попадание российской ракеты в жилищный сектор в Смиле. Известно о шести пострадавших. Кроме того, было повреждено 12 домов.

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