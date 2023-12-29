Число погибших и пострадавших в результате атак преступной армии РФ по Киеву и Запорожью продолжает расти. Также зафиксированы многочисленные разрушения.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Киеву и области
По информации руководителя Киевской МВА Сергея Попко, количество погибших из-за ракетной атаки преступной армии РФ возросло до пяти человек.
По информации представителей КМВА, количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 30 человек.
В настоящее время идет поисково-спасательная операция.
Над Киевом сегодня сбили более 30 враждебных целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.
Сначала сообщалось об одной жертве в столице, однако позже количество погибших увеличилось. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.
Что известно о последствиях атаки по Запорожью
По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко, в результате ракетной атаки оккупационной армии РФ по Запорожью количество погибших возросло до семи человек, еще 13 человек получили ранения.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Смеле
По информации руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца и заместителя главы ОП Алексея Кулебы, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Смела Черкасской области.
В результате вражеской атаки пострадали.
Табурец отметил, что в результате атаки российских окупантов было повреждено 12 домов в жилом секторе.
По словам Кулебы, один из местных жителей получил тяжелые ранения.
Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Херсона
По информации руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, преступная армия РФ обстреляла жилые кварталы в Корабельном районе города.
На сегодня известно, что раненые - мужчины.
Один из них по данным Мрочко, мужчина 72 лет.
Он уже доставлен в больницу. У раненого взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей.
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