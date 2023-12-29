Число погибших и пострадавших в результате атак преступной армии РФ по Киеву и Запорожью продолжает расти. Также зафиксированы многочисленные разрушения.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Киеву и области

По информации руководителя Киевской МВА Сергея Попко, количество погибших из-за ракетной атаки преступной армии РФ возросло до пяти человек.

К сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до 5, – отметил Попко. Поделиться

По информации представителей КМВА, количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 30 человек.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Над Киевом сегодня сбили более 30 враждебных целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Сначала сообщалось об одной жертве в столице, однако позже количество погибших увеличилось. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Что известно о последствиях атаки по Запорожью

По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко, в результате ракетной атаки оккупационной армии РФ по Запорожью количество погибших возросло до семи человек, еще 13 человек получили ранения.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Смеле

По информации руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца и заместителя главы ОП Алексея Кулебы, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Смела Черкасской области.

В результате вражеской атаки пострадали.

Табурец отметил, что в результате атаки российских окупантов было повреждено 12 домов в жилом секторе.

По словам Кулебы, один из местных жителей получил тяжелые ранения.

Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Херсона

По информации руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, преступная армия РФ обстреляла жилые кварталы в Корабельном районе города.

На сегодня известно, что раненые - мужчины.

Один из них по данным Мрочко, мужчина 72 лет.

Он уже доставлен в больницу. У раненого взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей.