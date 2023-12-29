Кількість загиблих внаслідок атак армії РФ по Києву та Запоріжжю продовжує зростати

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок атак злочинної армії РФ по Києву та Запоріжжю продовжує зростати. Також зафіксовані численні руйнування.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Києву та області

За інформацією керівника Київської МВА Сергія Попка, кількість загиблих через ракетну атаку злочинної армії РФ зросла до п’яти осіб.

На жаль, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість загиблих в результаті ракетного удару зросла до 5, - зазначив Попко. Поширити

За інформацією представників КМВА, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 30 осіб.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.

Спочатку повідомлялося про одну жертву у столиці, проте пізніше кількість загиблих збільшилася. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Що відомо про наслідки атаки по Запоріжжю

За інформацією керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, внаслідок ракетної атаки окупаційної армії РФ по Запоріжжю кількість загиблих зросла до семи осіб, ще 13 людей отримали поранення.

Що відомо наслідки атаки армії РФ по Смілі

За інформацією керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та заступника глави ОП Олексія Кулеби, армія РФ завдала ракетного удару по місту Сміла на Черкащині.

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Табурець зазначив, що внаслідок атаки російських окупантів було пошкоджено 12 будинків у житловому секторі.

За словами Кулеби, один з місцевих жителів отримав важкі поранення.

Що відомо про наслідки обстрілу російськими окупантами Херсона

За інформацією керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, злочинна армія РФ обстріляла житлові квартали у Корабельному районі міста.

Станом на зараз відомо, що поранені - чоловіки.

Один з них за даними Мрочка, чоловік 72 років.

Його вже доправлено до лікарні. У пораненого вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки з пошкодженням кісток.