Ракетна атака РФ. У Києві, Запоріжжі та Одесі зросла кількість загиблих

Унаслідок ракетної атаки РФ у Києві загинуло 4 людини, у Запоріжжі — 6, в Одесі — 4. Пошукові роботи продовжуються.
Зросла кількість жертв російської атаки 29 грудня
КМВА повідомляє, що кількість загиблих в Києві зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. Рятувальна операція триває.
Поранення отримали 30 людей.
В Одесі кількість загиблих зросла до чотирьох — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.
Постраждали обʼєкти цивільної та житлової інфраструктури: зокрема, школа, багатоповерхівки, приватні будинки.
У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 6 осіб. Раніше російська ракета влучила в приватний будинок.
Ракетна атака на Україну
Нагадаємо, що у Львові унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку загинув 44-річний чоловік.
17 осіб, зокрема одна дитина, постраждали. Пʼятьох людей госпіталізували.
У Харкові 05:00 до 08:00 окупанти тричі били по місту – випустили понад 20 ракет, попередньо: С-300, Х-22 та «Іскандер».
3 людини загинули, 13 – зазнали поранень, з них 11 – перебувають у лікарнях.
У Дніпрі загинули пʼятеро людей, 28 дістали поранень. Серед загиблих — дитина і поліцейський.
Загалом через російську атаку щонайменше 21 людина загинула, ще 132 людини поранені.
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