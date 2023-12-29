Ракетна атака РФ. У Києві, Запоріжжі та Одесі зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна атака РФ. У Києві, Запоріжжі та Одесі зросла кількість загиблих

Київ
Джерело:  online.ua

Унаслідок ракетної атаки РФ у Києві загинуло 4 людини, у Запоріжжі — 6, в Одесі — 4. Пошукові роботи продовжуються.

Зросла кількість жертв російської атаки 29 грудня

КМВА повідомляє, що кількість загиблих в Києві зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. Рятувальна операція триває.

Поранення отримали 30 людей.

В Одесі кількість загиблих зросла до чотирьох — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Постраждали обʼєкти цивільної та житлової інфраструктури: зокрема, школа, багатоповерхівки, приватні будинки.

У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 6 осіб. Раніше російська ракета влучила в приватний будинок.

По Запоріжжю гатили ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також “Циркон”. Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, що у Львові унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку загинув 44-річний чоловік.

17 осіб, зокрема одна дитина, постраждали. Пʼятьох людей госпіталізували.

У Харкові 05:00 до 08:00 окупанти тричі били по місту – випустили понад 20 ракет, попередньо: С-300, Х-22 та «Іскандер».

3 людини загинули, 13 – зазнали поранень, з них 11 – перебувають у лікарнях.

Ворог бив по цивільним підприємствам Харкова, транспортному депо, медзакладам. У Обласному центрі онкології пошкоджено близько 70 вікон і дах.

У Дніпрі загинули пʼятеро людей, 28 дістали поранень. Серед загиблих — дитина і поліцейський.

Загалом через російську атаку щонайменше 21 людина загинула, ще 132 людини поранені.

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