Російська атака по Україні могла коштувати РФ понад мільярд доларів

Масована ракетна та дронова атака по Україні 29 грудня могла коштувати Росії щонайменше 1,273 млрд дол.

Скільки коштувала Росії ракетна атака 29 грудня

Журналісти видання “Економічна правда“ підрахували вартість випущених по Україні ракет.

За даними Повітряних сил, Росія атакувала Україну:

36 ударними БпЛА «Shahed-136/131»;

не менше, ніж 90 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатими ракетами Х-22/Х-32;

14 ракетами «С-300»/«С-400»/ «Іскандер-М»;

5 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;

4 протирадіолокаційними ракетами Х-31П;

однією ракетою Х-59.

“Економічна правда“ пише, що гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 5 ракет – 50 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис дол.

За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол, тобто приблизно 90 таких ракет коштують 1,17 млрд дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 42 млн дол.

Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 – по 0,5 млн дол. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.

Таким чином, за висновком “Економічної правди“, загальна ціна ракет та безпілотників, випущених по Україні вночі та вранці 29 грудня, становить 1 млрд 273 млн 220 тис дол.