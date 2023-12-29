Российская атака по Украине могла стоить РФ более миллиарда долларов

Массированная ракетная и дроновая атака по Украине 29 декабря могла стоить России не менее 1,273 млрд дол.

Сколько стоила России ракетная атака 29 декабря

Журналисты издания "Экономическая правда" подсчитали стоимость выпущенных по Украине ракет.

По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину:

36 ударными БпЛА «Shahed-136/131»;

не менее 90 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55;

8 крылатыми ракетами Х-22/Х-32;

14 ракетами "С-300"/"С-400"/"Искандер-М";

5 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»;

4 противорадиолокационными ракетами Х-31П;

одной ракетой Х-59.

"Экономическая правда" пишет, что гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость 5 ракет - 50 млн дол.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. По меньшей мере, 36 таких БПЛА стоили 720 тыс дол.

По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл., то есть примерно 90 таких ракет стоят 1,17 млрд долл.

Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн дол.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн дол., общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 42 млн дол.

Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 – по 0,5 млн. дол. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн дол.

Таким образом, по заключению Экономической правды, общая цена ракет и беспилотников, выпущенных по Украине ночью и утром 29 декабря, составляет 1 млрд 273 млн 220 тыс дол.