Ракетная атака РФ. В Киеве, Запорожье и Одессе выросло количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака РФ. В Киеве, Запорожье и Одессе выросло количество погибших

Киев
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Источник:  online.ua

В результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли 4 человека, в Запорожье — 6, в Одессе — 4. Поисковые работы продолжаются.

Выросло количество жертв российской атаки 29 декабря

КГВА сообщает, что количество погибших в Киеве возросло до четырех. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Спасательная операция продолжается.

Ранения получили 30 человек.

В Одессе количество погибших выросло до четырех — из-под завалов извлекли тело еще одного человека.

Пострадали объекты гражданской и жилой инфраструктуры: школа, многоэтажки, частные дома.

В Запорожье количество погибших возросло до 6 человек. Ранее российская ракета попала в частный дом.

По Запорожью били ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон". Разрушению подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Ракетная атака на Украину

Напомним, что во Львове в результате попадания ракеты в многоэтажку погиб 44-летний мужчина.

17 человек, в том числе один ребенок, пострадали. Пять человек были госпитализированы.

В Харькове 05:00 до 08:00 оккупанты трижды били по городу – выпустили более 20 ракет, предварительно: С-300, Х-22 и «Искандер».

3 человека погибли, 13 – получили ранения, из них 11 – находятся в больницах.

Враг бил по гражданским предприятиям Харькова, транспортному депо, медучреждениям. В Областном центре онкологии повреждено около 70 окон и крыша.

В Днепре погибли пять человек, 28 получили ранения. Среди погибших – ребенок и полицейский.

В общей сложности из-за российской атаки не менее 21 человек погиб, еще 132 человека ранены.

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