Ракетная атака РФ. В Киеве, Запорожье и Одессе выросло количество погибших

В результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли 4 человека, в Запорожье — 6, в Одессе — 4. Поисковые работы продолжаются.
Выросло количество жертв российской атаки 29 декабря
КГВА сообщает, что количество погибших в Киеве возросло до четырех. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Спасательная операция продолжается.
Ранения получили 30 человек.
В Одессе количество погибших выросло до четырех — из-под завалов извлекли тело еще одного человека.
Пострадали объекты гражданской и жилой инфраструктуры: школа, многоэтажки, частные дома.
В Запорожье количество погибших возросло до 6 человек. Ранее российская ракета попала в частный дом.
Ракетная атака на Украину
Напомним, что во Львове в результате попадания ракеты в многоэтажку погиб 44-летний мужчина.
17 человек, в том числе один ребенок, пострадали. Пять человек были госпитализированы.
В Харькове 05:00 до 08:00 оккупанты трижды били по городу – выпустили более 20 ракет, предварительно: С-300, Х-22 и «Искандер».
3 человека погибли, 13 – получили ранения, из них 11 – находятся в больницах.
В Днепре погибли пять человек, 28 получили ранения. Среди погибших – ребенок и полицейский.
В общей сложности из-за российской атаки не менее 21 человек погиб, еще 132 человека ранены.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-