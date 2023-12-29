В Україні знову оголошена повітряна тривога. Росія запустила ракети з Ту-22м3

Близько 15:00 29 грудня в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про пуски російських крилатих ракет з північного напрямку.

Повітряна тривога в Україні

Повітряні сили повідомили про запуск крилатих ракет з літаків Ту-22м3. Повітряна тривога оголошена в усіх областях, окрім західних.

Кореспонденти “Суспільного” повідомляють про вибухи на Черкащині та Сумах.

Ракетна атака 29 грудня

Станом на 13:00 через масовану атаку армії РФ в Україні загинуло 18 людей, ще 132 —поранені, повідомили в МВС.

Цієї ночі російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:

27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі. Їхня кількість продовжує зростати.

Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки тощо.