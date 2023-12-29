В Украине снова объявлена воздушная тревога. Россия запустила ракеты с Ту-22м3

Около 15:00 29 декабря в Украине снова объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о пусках российских крылатых ракет с северного направления.

Воздушная тревога в Украине

Воздушные силы сообщили о запуске крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме западных.

Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Черкасской области и Сумах.

Ракетная атака 29 декабря

По состоянию на 13:00 из-за массированной атаки армии РФ в Украине погибли 18 человек, еще 132 ранены, сообщили в МВД.

В эту ночь российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

27 ударных БпЛА «Shahed-136/131»

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Львове и Конотопе есть погибшие и пострадавшие. Их количество продолжает расти.

Повреждены роддом, школы, торговый центр, станция метро, склады, многоэтажки и частные дома.