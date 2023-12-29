В Украине снова объявлена воздушная тревога. Россия запустила ракеты с Ту-22м3

Около 15:00 29 декабря в Украине снова объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о пусках российских крылатых ракет с северного направления.
Воздушная тревога в Украине
Воздушные силы сообщили о запуске крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме западных.
Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Черкасской области и Сумах.
Ракетная атака 29 декабря
По состоянию на 13:00 из-за массированной атаки армии РФ в Украине погибли 18 человек, еще 132 ранены, сообщили в МВД.
В эту ночь российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:
27 ударных БпЛА «Shahed-136/131»
87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Львове и Конотопе есть погибшие и пострадавшие. Их количество продолжает расти.
Повреждены роддом, школы, торговый центр, станция метро, склады, многоэтажки и частные дома.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-