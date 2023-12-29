Внаслідок удару РФ по Львову загинув відомий баскетболіст Bіктор Кобзистий

Ще одною жертвою наймасованішої повітряної атаки Росії на Україну став відомий український баскетболіст Bіктор Кобзистий. Він загинув у Львові 29 грудня.
Bіктор Кобзистий загинув у Львові в результаті ракетного удару РФ
Звістку про загибель спортсмена уже офіційно підтвердили начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, а також президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.
Загибель Кобзистого підтвердив президент ФБУ Михайло Бродський.
Варто зазначити, що Віктор Кобзистий грав за збірну України на Чемпіонаті Європи у 2001 та 2005 роках.
Окрім того, він виступав у складі "Дніпра", "Будівельника" та "Азовмаша". Баскетболіст завершив кар’єру гравця в 2011 році.
Також він був головним тренером жіночого "Динамо".
Атака Росії на Україні 29 грудня: що наразі відомо
Вранці 29 грудня Російська Федерація здійснила наймасованішу повітряну атаку на територію України за весь період війни.
Ворог використовував як ракети, так і дрони.
Під новий удар окупантів потрапили: Київська, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Запорізька області.
Як повідомляють у Повітряних сила ЗСУ, армія РФ застосувала 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 26 мирних українців, ще 138 цивільних були поранені.
Також під час вечірньої тривоги сталося влучання російської ракети в житловий сектор у Смілі. Відомо про 6 потерпілих. Окрім того, було пошкоджено 12 будинків.
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