Внаслідок удару РФ по Львову загинув відомий баскетболіст Bіктор Кобзистий

Ще одною жертвою наймасованішої повітряної атаки Росії на Україну став відомий український баскетболіст Bіктор Кобзистий. Він загинув у Львові 29 грудня.

Bіктор Кобзистий загинув у Львові в результаті ракетного удару РФ

Звістку про загибель спортсмена уже офіційно підтвердили начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, а також президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Під час обстрілу російськими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним, - йдеться в заяві Антона Нікуліна. Поширити

Загибель Кобзистого підтвердив президент ФБУ Михайло Бродський.

Варто зазначити, що Віктор Кобзистий грав за збірну України на Чемпіонаті Європи у 2001 та 2005 роках.

Окрім того, він виступав у складі "Дніпра", "Будівельника" та "Азовмаша". Баскетболіст завершив кар’єру гравця в 2011 році.

Також він був головним тренером жіночого "Динамо".

Атака Росії на Україні 29 грудня: що наразі відомо

Вранці 29 грудня Російська Федерація здійснила наймасованішу повітряну атаку на територію України за весь період війни.

Ворог використовував як ракети, так і дрони.

Під новий удар окупантів потрапили: Київська, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Запорізька області.

Як повідомляють у Повітряних сила ЗСУ, армія РФ застосувала 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 26 мирних українців, ще 138 цивільних були поранені.

Також під час вечірньої тривоги сталося влучання російської ракети в житловий сектор у Смілі. Відомо про 6 потерпілих. Окрім того, було пошкоджено 12 будинків.