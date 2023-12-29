Умеров озвучил предупреждение украинцам после массированной атаки РФ

Глава Минобороны Рустем Умеров официально предупредил, что Российская Федерация много месяцев подряд накапливала ракеты, чтобы ударить по Украине. Также это значит, что страна-агрессорка может продолжить подобные атаки, учитывая имеющиеся у нее запасы ракет.
Массированные атаки РФ на Украину могут продолжиться
Рустем Умеров в очередной раз обратил внимание на то, что Россия ежедневно демонстрирует всему международному сообществу, что у нее нет другой цели, кроме террора, убийств, геноцида украинцев".
По словам Рустема Умерова, украинские власти не прекращают работу с правительствами стран-партнеров касательно предоставления Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.
Атака России на Украине 29 декабря: последние подробности
Утром 29 декабря армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.
Под новый удар врага попали Киевская, Одесская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская и Запорожская области.
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики применили 158 средств воздушного нападения – ракет разных типов и ударных БпЛА; 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет удалось уничтожить.
В результате самой массированной атаки России на Украину с воздуха погибли по меньшей мере 26 мирных украинца, еще 138 гражданских были ранены.
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