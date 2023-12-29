Умеров озвучил предупреждение украинцам после массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров озвучил предупреждение украинцам после массированной атаки РФ

Рустем Умеров
Рустем Умеров
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Глава Минобороны Рустем Умеров официально предупредил, что Российская Федерация много месяцев подряд накапливала ракеты, чтобы ударить по Украине. Также это значит, что страна-агрессорка может продолжить подобные атаки, учитывая имеющиеся у нее запасы ракет.

Массированные атаки РФ на Украину могут продолжиться

Массированная ракетная атака государства-террориста на нашу землю. Многие месяцы россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам, - отмечает глава оборонного ведомства.

Рустем Умеров в очередной раз обратил внимание на то, что Россия ежедневно демонстрирует всему международному сообществу, что у нее нет другой цели, кроме террора, убийств, геноцида украинцев".

За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание… Очевидно, что с запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки, - предупреждает глава Минобороны Украины.

По словам Рустема Умерова, украинские власти не прекращают работу с правительствами стран-партнеров касательно предоставления Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.

Атака России на Украине 29 декабря: последние подробности

Утром 29 декабря армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.

Под новый удар врага попали Киевская, Одесская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская и Запорожская области.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики применили 158 средств воздушного нападения – ракет разных типов и ударных БпЛА; 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет удалось уничтожить.

В результате самой массированной атаки России на Украину с воздуха погибли по меньшей мере 26 мирных украинца, еще 138 гражданских были ранены.

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