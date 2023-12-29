Умєров озвучив попередження українцям після масованої атаки РФ

Очільник Міноборони Рустем Умєров офіційно попередив, що Російська Федерація багато місяців поспіль накопичували ракети, щоб вдарити по Україні. Також це означає, що країна-агресорка може продовжити подібні атаки, враховуючи наявні у неї запаси ракет.

Масовані атаки РФ на Україну можуть повторюватися

Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах, - зазначає глава оборонного відомства. Поширити

Рустем Умєров вкотре звернув увагу на те, що Росія щоденно демонструє усій міжнародній спільноті, що в неї немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців".

За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання… Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки, - попереджає очільник Міноборони України. Поширити

За словами Рустема Умєрова, українська влада не припиняє роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

Атака Росії на Україні 29 грудня: останні подробиці

Вранці 29 грудня армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами.

Під новий удар ворога потрапили: Київська, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Запорізька області.

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, російська загарбники застосували 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.

В результаті наймасованішої атаки Росії на Україну з повітря загинули щонайменше 26 мирних українців, ще 138 цивільних були поранені.