Польща звернулася до Росії на тлі інциденту з ракетою РФ

29 грудня офіційно стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі вручило очільнику посольства РФ ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.

Заліт російської ракети у Польщу. Варшава вимагає від Росії пояснень

Пресслужба МЗС Польщі офіційно підтвердила, що заступник глави міністерства Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша.

Ордашу вручили ноту, в якій польське дипломатичне відомство "вимагає пояснень щодо інциденту з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і негайного припинення такої діяльності".

Поки ще невідомо, якою була реакція російської влади на дії офіційної Варшави.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі: що відомо

29 грудня Генеральний штаб Війська Польського офіційно підтвердив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю порушила російська ракета.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі близько 7:00 ранку за місцевим часом й перебувала там орієнтовно три хвилини. Поширити

Окрім того, повідомлялося, що вона залетіла вглиб аж на 40 кілометрів.

Як повідомляє видання Polsat News із посиланням на своїх інсайдерів, цілком можливо, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

У зв'язку з маневрами, які вона здійснювала, і її вильотом з польського повітряного простору, я, як Оперативний командувач, не ухвалював жодних рішень щодо цього об'єкта, - розповів оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ. Поширити

Що важливо розуміти, цей інцидент стався на тлі наймасованішого повітряного ракетного удару РФ по Україні, який відбувся 29 грудня.