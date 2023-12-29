Польша обратилась к России на фоне инцидента с ракетой РФ

29 декабря официально стало известно, что Министерство иностранных дел Польши вручило главе посольства РФ ноту с требованием объяснить нарушение российской ракетой польского воздушного пространства.
Залет российской ракеты в Польшу. Варшава требует от России объяснений
Пресс-служба МИД Польши официально подтвердила, что заместитель главы министерства Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша.
Ордашу вручили ноту, в которой польское дипломатическое ведомство "требует объяснений по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства Республики Польша крылатой ракетой и немедленного прекращения такой деятельности".
Пока еще неизвестно, какой была реакция российских властей на действия официальной Варшавы.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши: что известно
29 декабря Генеральный штаб Войска Польского официально подтвердил, что воздушное пространство Польши в пятницу нарушила российская ракета.
Кроме того, сообщалось, что она залетела вглубь на 40 километров.
Как сообщает издание Polsat News со ссылкой на своих инсайдеров, вполне возможно, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.
Что важно понимать, этот инцидент произошел на фоне массированного воздушного ракетного удара РФ по Украине 29 декабря.
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