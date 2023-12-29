Самая масштабная воздушная атака РФ на Украину — возросло количество погибших
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Самая масштабная воздушная атака РФ на Украину — возросло количество погибших

МВД Украины
Атака РФ на Украину 29 декабря
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По состоянию на 20:00 29 декабря известно о 30 погибших мирных украинцах в результате самой массированной воздушной атаки России на Украину.

Атака РФ на Украину 29 декабря: последние подробности

Согласно данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 20:00 известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.

53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. 8 из спасенных извлекли из-под завалов. Спасибо каждому и каждой, кто сегодня спасал, помогал, заботился. Кто делал невозможное ради спасения других, – заявил глава МВД Игорь Клименко.

Последствия атаки России на Украине в разных регионах

В Днепре все возгорания удалось ликвидировать. В ГСЧС сообщают о том, что погибли 6 человек, ранены 30 человек, в том числе 1 ребенок.

Произошло попадание в торговый центр, роддом, жилищный сектор и здания гражданской инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары и разрушения, - отмечают спасатели.

В Киеве по состоянию на 18:00 в Шевченковском районе ГСЧС удалось ликвидировать пожар 2 складских помещений на общей площади 2000 кв. м.

В результате вражеских обстрелов столицы 9 человек погибли и 24 – пострадали (из которых 8 человек – спасены из-под завалов).

Работы продолжаются. Информация о пострадавших обновляется.

Во Львове в результате удара РФ погиб 1 человек и 30 гражданских были ранены. 5 человек удалось спасти.

Взрывной волной повреждены дома и автомобили. Чрезвычайники осмотрели каждую квартиру: нет ли людей, которым нужна помощь, чтобы убедиться, что всем жильцам дома не угрожает опасность.

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