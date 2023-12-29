Самая масштабная воздушная атака РФ на Украину — возросло количество погибших

По состоянию на 20:00 29 декабря известно о 30 погибших мирных украинцах в результате самой массированной воздушной атаки России на Украину.
Атака РФ на Украину 29 декабря: последние подробности
Согласно данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 20:00 известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.
Последствия атаки России на Украине в разных регионах
В Днепре все возгорания удалось ликвидировать. В ГСЧС сообщают о том, что погибли 6 человек, ранены 30 человек, в том числе 1 ребенок.
В Киеве по состоянию на 18:00 в Шевченковском районе ГСЧС удалось ликвидировать пожар 2 складских помещений на общей площади 2000 кв. м.
Работы продолжаются. Информация о пострадавших обновляется.
Во Львове в результате удара РФ погиб 1 человек и 30 гражданских были ранены. 5 человек удалось спасти.
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