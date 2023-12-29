Наймасованіша повітряна атака РФ на Україну — зросла кількість загиблих
Категорія
Події
Дата публікації

Наймасованіша повітряна атака РФ на Україну — зросла кількість загиблих

МВС України
наслідки атаки РФ 29 грудня

Станом на 20:00 29 грудня відомо уже про 30 загиблих мирних українців у результаті наймасованішої повітряної атаки Росії на Україну.

Атака РФ на Україну 29 грудня: останні подробиці

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 20:00 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.

53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів. Дякую кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав, піклувався. Хто робив неможливе заради порятунку інших, - заявив глава МВС Ігор Клименко.

Наслідки атаки Росії на Україні у різних регіонах

У Дніпрі всі займання вдалося ліквідувати. У ДСНС повідомляють про те, що загинуло 6 осіб, поранено 30 людей, зокрема 1 дитина.

Сталось влучання в торговельний центр, пологовий будинок, житловий сектор та будівлі цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування, - зазначають рятувальники.

У Києві станом на 18:00 у Шевченківському районі ДСНС вдалося ліквідувати пожежу 2 складських приміщень на загальній площі 2000 кв. м.

Загалом, внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 – постраждало (з яких 8 осіб – врятовані з-під завалів).

Роботи тривають. Інформація щодо потерпілих оновлюється.

У Львові внаслідок удару РФ загинув 1 чоловік та 30 цивільних були поранені. 5 людей вдалося врятувати.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та автомобілі. Надзвичайники оглянули кожну квартиру чи немає там людей, яким потрібна допомога, аби переконатися, що всім мешканцям будинку не загрожує небезпека.

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