Британія оголосила про надання Україні сотень ракет для ППО

Після чергового масованого ракетного удару злочинної армії РФ по Україні Велика Британія вирішила терміново надати Україні додаткові ракети для систем ППО.

Що відомо про додаткові ракети для ППО від Британії

За словами глави Міноборони Великої Британії, Гранта Шаппса, йдеться про передачу сотень ракет для українських систем ППО.

Велика Британія вживає термінових заходів щодо зміцнення протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна. Путін перевіряє обороноздатність України і рішучість Заходу - зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги, - зазначив Шаппс. Поширити

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив:

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Відомо, що за інформацією представників КМВА, кількість загиблих внаслідок терористичної ракетної атаки армії РФ по Києву зросла до дев’яти осіб.

Число жертв внаслідок ракетного удару по столиці зросло. Рятувальники дістали з-під завалів ще 2 тіла. Станом на 17:50 в Києві, російські ракети забрали життя 9 людей. Ще 30 осіб постраждали, - йдеться у повідомленні КМВА. Поширити

Окрім цього ще вісім людей загинуло внаслідок масованої ракетної атаки армії РФ по Запоріжжю.

Що кажуть європейські партнери України

За інформацією представників МЗС України, очільник відомства Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем.

За результатами розмови було досягнено домовленності щодо заходів із посилення української ППО.