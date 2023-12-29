Великобритания объявила о предоставлении Украине сотен ракет для ПВО

После очередного массированного ракетного удара преступной армии РФ по Украине Великобритания решила срочно предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО.
Что известно о дополнительных ракетах для ПВО от Британии.
По словам главы Минобороны Великобритании, Гранта Шаппса, речь идет о передаче сотен ракет для украинских систем ПВО.
Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:
не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
одну Х-59;
14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.
Известно, что по информации представителей КМВА, число погибших в результате террористической ракетной атаки армии РФ по Киеву возросло до девяти человек.
Помимо этого еще восемь человек погибли в результате массированной ракетной атаки армии РФ по Запорожью.
Что говорят европейские партнеры Украины
По информации представителей МИД Украины, глава ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.
По результатам разговора была достигнута договоренность о мерах по усилению украинского ПВО.
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