Великобритания объявила о предоставлении Украине сотен ракет для ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Великобритания объявила о предоставлении Украине сотен ракет для ПВО

Минобороны Британии
ПВО
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После очередного массированного ракетного удара преступной армии РФ по Украине Великобритания решила срочно предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО.

Что известно о дополнительных ракетах для ПВО от Британии.

По словам главы Минобороны Великобритании, Гранта Шаппса, речь идет о передаче сотен ракет для украинских систем ПВО.

Великобритания принимает срочные меры по укреплению противовоздушной обороны Украины после убийственных авиаударов Путина. Путин проверяет обороноспособность Украины и решительность Запада - сейчас пора мира объединиться и удвоить наши усилия, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы, - отметил Шаппс.

Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:

  • не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

  • пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

  • четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;

  • одну Х-59;

  • 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.

Известно, что по информации представителей КМВА, число погибших в результате террористической ракетной атаки армии РФ по Киеву возросло до девяти человек.

Число жертв в результате ракетного удара по столице возросло. Спасатели извлекли из-под завалов еще 2 тела. По состоянию на 17:50 в Киеве, российские ракеты унесли жизни 9 человек. Еще 30 человек пострадали, – говорится в сообщении КМВА.

Помимо этого еще восемь человек погибли в результате массированной ракетной атаки армии РФ по Запорожью.

Что говорят европейские партнеры Украины

По информации представителей МИД Украины, глава ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

По результатам разговора была достигнута договоренность о мерах по усилению украинского ПВО.

Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС принимает меры по ускорению доставки обещанного количества артиллерийских снарядов и содействию быстрому развитию оборонной промышленности, - говорится в сообщении.

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