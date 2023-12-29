На Одещині оприлюднили подробиці наслідків ракетної атаки РФ

За інформацією заступника керівника Одеської ОВА Олександра Харлова, внаслідок масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по регіону протягом ночі та зранку 29 грудня постраждалих 10 осіб, серед яких діти, також двоє людей загинули.
Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одеській області
Заступник керівника Одеської ОВА зазначив, що масований ракетний удар окупаційної російської армії по регіону розпочався вже зранку.
Що відомо про постраждалих та ліквідацію наслідків злочинної ворожої атаки
Харлов зазначив, що госпіталізовані люди з пораненнями середньої тяжкості, і їх життю ніщо не загрожує, їм надається вся необхідна медична допомога. Діти доставлені в Одеську обласну дитячу лікарню.
Також Олександр Харлов сказав, що місто надасть людям, які залишилися в результаті атаки без житла, необхідну допомогу:
Харлов також додав, що влада області турбується про кожну людину і індивідуально забезпечує їх необхідним житлом - тимчасовим, постійним, залежно від того, якого вони потребують зараз.