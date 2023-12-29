Байден заявил о возможности войны с Россией на фоне событий в Украине

29 декабря американский лидер Джо Байден публично призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительную помощь для Украины. Его обращение прозвучало после массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Байден просит власти США помочь Украине

Глава Белого дома обращает внимание Конгресса и международного сообщества на то, что новые ракетные удары России – это "строгое напоминание миру, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной".

Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его необходимо остановить, – подчеркнул Джо Байден. Поделиться

По его словам, помощь официального Вашингтона и других партнеров Киева дала возможность усилить противовоздушную оборону Украины и уберечься от поражения многими ракетами и беспилотниками.

Но если Конгресс не предпримет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать посылать оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без каких-либо дальнейших промедлений, – призвал американский лидер. Поделиться

Байден предупредил США о возможности войны с РФ

Как отмечает глава Белого дома, полномасштабная российско-украинская война оказывает существенное влияние на весь НАТО, безопасность Европейского союза, а также будущее трансатлантических отношений.

Путин не только пытается уничтожить Украину, он также угрожает некоторым членам НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо вести себя в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую вовлечены в это, – предупредил Джо Байден. Поделиться

Следует отметить, что это не первый западный лидер, вслух размышляющий о вероятности начала войны с Россией.