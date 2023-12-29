Байден заявив про можливість війни з Росією на тлі подій в Україні

29 грудня американський лідер Джо Байден публічно закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для України. Його звернення пролунало після наймасованішої повітряної атаки РФ на Україну.

Байден просить владу США допомогти Україні

Очільник Білого дому звертає увагу Конгресу та міжнародної спільноти на те, що нові ракетні удари Росії – це "суворе нагадування світові, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною”.

Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його необхідно зупинити, - підкреслив Джо Байден. Поширити

За його словами, допомога офіційного Вашингтона та інших партнерів Києва дала можливість посилити протиповітряну оборону України й уберетись від ураження багатьма ракетами й безпілотниками.

Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань, – закликав американський лідер. Поширити

Байден попередив США про можливість війни з РФ

Як зазначає очільник Білого дому, повномасштабна російсько-українська війна має суттєвий вплив на весь НАТО, безпеку Європейського союзу, а також майбутнє трансатлантичних відносин.

Путін не лише намагається знищити Україну, він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в це, – попередив Джо Байден. Поширити

Варто зазначити, що це не перший західний лідер, який вголос розмірковує про ймовірність початку війни з Росією.