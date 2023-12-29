Німецька опозиція вимагає від Шольца негайного рішення щодо України

Представник найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Норберт Реттген вимагає, щоб офіційний Берлін негайно передав Україні далекобійні ракети Taurus та інше важливе озброєння.

Опозиція Німеччини наполягає на наданні Україні ракет Taurus

Заява Норберта Реттгена пролунала 29 грудня після того, як Росія завдала наймасованішого повітряного удару по Україні за весь період війни.

Саме тому німецький опозиціонер вимагає у команди канцлера ФРН Олафа Шольца терміново збільшити постачання зброї в Україну.

Росія знову накриває Україну хвилею терору і свідомо спрямовує свої атаки проти цивільного населення. Німеччина має нарешті надати зброю, яка дозволить Україні знищити склади зброї та лінії постачання за лінією фронту: Taurus, – наголошує Норберт Реттген. Поширити

Що важливо розуміти, ракети Taurus мають дальність польоту близько 500 кілометрів.

Окрім того, наголошується, що віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт від “Зелених” закликала міжнародну спільноту не ігнорувати нові "російські воєнні злочини".

Окремі німецькі політики закликають до переговорів між Україною та РФ

З заявою з цього приводу також виступила лідер лівих Джанін Вісслер. Вона назвала атаку РФ “нелюдським нападом”

Ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені… Закликаю до нового дипломатичного наступу з метою сприяння переговорам про припинення вогню, - сказала вона. Поширити

Варто зазначити, що цю позицію не підтримала політикиня з питань оборони від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

На її переконання, переговори не зможуть розв’язати головну проблему цієї війни.