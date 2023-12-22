Німеччина передала Україні три САУ Gepard та більше 30 тис снарядів

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Ці три самохідні артилерійські установки Gepard були надані Україні додатково.

Німеччина надала Україні додаткову військову допомогу

Німеччина 22 грудня оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

Про це повідомляє уряд ФРН.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що ще увійшло до списку допомоги:

10 БПЛА Vector;

боєприпаси для Leopard 2A6;

2 тягачі HX81;

5 напівпричепа HX81;

8 вантажівок Zetros;

2 машини розмінування WiSENT 1 MC;

2 машини прикордонної охорони;

8 транспортних засобів;

2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;

2500 снарядів 155 мм;

25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Допомога Україні від Німеччини

Берлін надав Києву декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Також відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.

Окрім того, минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.