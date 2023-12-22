Германия передала Украине три САУ Gepard и более 30 тыс снарядов
Категория
Мир
Дата публикации

Германия передала Украине три САУ Gepard и более 30 тыс снарядов

Gepard
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Источник:  Федеральний уряд Німеччини

Поставки производятся со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности. Эти три самоходных артиллерийских установки Gepard были предоставлены Украине дополнительно.

Германия предоставила Украине дополнительную военную помощь

Германия 22 декабря обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки.

Об этом сообщает правительство ФРГ.

Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитных установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним.

Что еще вошло в список помощи:

  • 10 БПЛА Vector;

  • боеприпасы для Leopard 2A6;

  • 2 тягача HX81;

  • 5 полуприцепов HX81;

  • 8 грузовиков Zetros;

  • 2 машины разминирования WiSENT 1 MC;

  • 2 машины пограничной охраны;

  • 8 транспортных средств;

  • 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;

  • 2500 снарядов 155 мм;

  • 25536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Поставки производятся из складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Помощь Украине от Германии

Берлин предоставил Киеву несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Также известно, что в Германии окончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

Кроме того, в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

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