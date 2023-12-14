На фоне визита Зеленского. Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

На фоне визита Зеленского. Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Власть Германии
Читати українською
Источник:  Правительство Германии

Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Украине, в который среди прочего вошли ЗРК Patriot.

Что известно о новом пакете военной помощи от Германии

В сообщении немецкого правительства отмечается, что в новый пакет вошли комплекс ЗРК Patriot и ракеты в него.

Кроме этого, Украина получит:

  • 9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

  • 7 тыс. 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;

  • 3 беспилотные машины для разминирования;

  • 14 систем обнаружения дронов;

  • 8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

  • 4 прицепа для тягачей 8x8 HX81;

  • 8 тягачей Zetros;

  • более 47 тыс. боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Что известно о визите Зеленского в Германию

Президент Владимир Зеленский прибыл с неоглашенным визитом в Германию.

По информации немецких правоохранителей, Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всем регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог.

По прибытии Владимир Зеленский направился в Висбаден, где расположен американский штаб военной помощи Украине.

По словам пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, целью визита главы государства является поездка на военную базу в Висбадене, откуда координируется помощь Украине от партнеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими европейскими лидерами находится в Брюсселе на Саммите лидеров ЕС.

Утром президент выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета. Он заявил лидерам ЕС, что сегодня "решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил им о "решении, которое было обещано".

Европейские дипломаты также сообщили журналистам западных изданий, что Владимир Зеленский не был приглашен на саммит ЕС в Брюсселе из-за вероятной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло
Германия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тысяч снарядов
Германия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия планирует вдвое увеличить военную помощь Украине в следующем году
Германия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.