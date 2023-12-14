На фоне визита Зеленского. Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Украине, в который среди прочего вошли ЗРК Patriot.

Что известно о новом пакете военной помощи от Германии

В сообщении немецкого правительства отмечается, что в новый пакет вошли комплекс ЗРК Patriot и ракеты в него.

Кроме этого, Украина получит:

9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7 тыс. 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;

3 беспилотные машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

4 прицепа для тягачей 8x8 HX81;

8 тягачей Zetros;

более 47 тыс. боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Что известно о визите Зеленского в Германию

Президент Владимир Зеленский прибыл с неоглашенным визитом в Германию.

По информации немецких правоохранителей, Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всем регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог.

По прибытии Владимир Зеленский направился в Висбаден, где расположен американский штаб военной помощи Украине.

По словам пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, целью визита главы государства является поездка на военную базу в Висбадене, откуда координируется помощь Украине от партнеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими европейскими лидерами находится в Брюсселе на Саммите лидеров ЕС.

Утром президент выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета. Он заявил лидерам ЕС, что сегодня "решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил им о "решении, которое было обещано".

Европейские дипломаты также сообщили журналистам западных изданий, что Владимир Зеленский не был приглашен на саммит ЕС в Брюсселе из-за вероятной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.