На фоне визита Зеленского. Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Украине, в который среди прочего вошли ЗРК Patriot.
Что известно о новом пакете военной помощи от Германии
В сообщении немецкого правительства отмечается, что в новый пакет вошли комплекс ЗРК Patriot и ракеты в него.
Кроме этого, Украина получит:
9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
7 тыс. 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;
3 беспилотные машины для разминирования;
14 систем обнаружения дронов;
8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
4 прицепа для тягачей 8x8 HX81;
8 тягачей Zetros;
более 47 тыс. боеприпасов 40 мм к гранатометам.
Что известно о визите Зеленского в Германию
Президент Владимир Зеленский прибыл с неоглашенным визитом в Германию.
По информации немецких правоохранителей, Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всем регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог.
По прибытии Владимир Зеленский направился в Висбаден, где расположен американский штаб военной помощи Украине.
По словам пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, целью визита главы государства является поездка на военную базу в Висбадене, откуда координируется помощь Украине от партнеров.
Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими европейскими лидерами находится в Брюсселе на Саммите лидеров ЕС.
Утром президент выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета. Он заявил лидерам ЕС, что сегодня "решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил им о "решении, которое было обещано".
Европейские дипломаты также сообщили журналистам западных изданий, что Владимир Зеленский не был приглашен на саммит ЕС в Брюсселе из-за вероятной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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