На тлі візиту Зеленського. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

На тлі візиту Зеленського. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Влада НІмеччини
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина огосила про передачу нового пакета військової допомоги Україні до якого серед іншого увійшли ЗРК Patriot. 

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Німеччини

У повідомленні німецького уряду зазначається, що до нового пакету увійшли комплекс ЗРК Patriot та ракети до нього.

Окрім цього Україна отримає:

  • 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

  • 7 тис 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

  • 3 безпілотні машини для розмінування;

  • 14 систем виявлення дронів;

  • 8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

  • 4 причепи до тягачів 8x8 HX81;

  • 8 тягачів Zetros;

  • понад 47 тис боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Що відомо про візит Зеленського до Німеччини

Президент Володимир Зеленський прибув із неологолошеним візитом до НІмеччини.

За інформацією німецьких правоохоронців, Зеленський прилетів до Франкфурта-на-Майні. У всьому регіоні вжито підвищених заходів безпеки, перекрито низку доріг.

Після прибуття Володимир Зеленський попрямував до Вісбадена, де розташований американський штаб військової допомоги Україні.

За словами прессекретаря українського президента Сергія Никифорова, метою візиту голови держави є поїздка на військову базу у Вісбадені, звідки координується допомога Україні від партнерів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими європейськими лідерами наразі перебуває в Брюсселі на Саміті лідерів ЄС.

Вранці президент виступив по відеозв'язку на зустрічі Європейської ради. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно".

Європейські дипломати також повідомили журналістам західних видань, що Володимира Зеленського не запросили на саміт ЄС у Брюсселі через ймовірну реакцію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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