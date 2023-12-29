Немецкая оппозиция требует от Шольца немедленного решения касательно Украины

Представитель крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Норберт Реттген требует, чтобы официальный Берлин немедленно передал Украине дальнобойные ракеты Taurus и другое важное вооружение.

Оппозиция Германии настаивает на предоставлении Украине ракет Taurus

Заявление Норберта Реттгена прозвучало 29 декабря после того, как Россия нанесла самый массированный воздушный удар по Украине за весь период войны.

Поэтому немецкий оппозиционер требует у команды канцлера ФРГ Олафа Шольца срочно увеличить поставки оружия в Украину.

Россия снова накрывает Украину волной террора и сознательно направляет свои атаки против гражданского населения. Германия должна наконец предоставить оружие, которое позволит Украине уничтожить склады оружия и линии поставок по линии фронта: Taurus, – отмечает Норберт Реттген. Поделиться

Что важно понимать, ракеты Taurus имеют дальность полета около 500 км.

Кроме того, сообщается, что вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от "Зеленых" призвала международное сообщество не игнорировать новые "российские военные преступления".

Отдельные германские политики призывают к переговорам между Украиной и РФ

С заявлением по этому поводу также выступила лидер левых Джанин Висслер. Она назвала атаку РФ "бесчеловечным нападением"

Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены… Призываю к новому дипломатическому наступлению с целью содействия переговорам о прекращении огня, – сказала она. Поделиться

Стоит отметить, что эту позицию не поддержала политик по вопросам обороны от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

По ее мнению, переговоры не смогут решить главную проблему этой войны.