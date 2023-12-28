Германия заморозила активы России более чем на 4 млрд евро

По словам представителя пресс-службы Министерства финансов ФРГ, это "замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского Центробанка". Информация предоставлена на начало декабря 2023 года.
Санкции Германии против РФ действуют
В Германии по состоянию на начало декабря заблокированы российские активы на сумму 4,1 млрд евро.
Об этом сообщил представитель прессслужбы Министерства финансов ФРГ Ноджинан Ниминде-Дундаденгар.
Отмечается, что в Германии по состоянию на начало декабря в связи с российской войной против Украины санкционировано активов на около 4,1 млрд евро.
Спикер МИД Германии Кристиан Вагнер в свою очередь напомнил, что не нужно забывать, что санкции очень разнообразны, многие из них действуют косвенно, следовательно, не нужно их недооценивать.
Он также напомнил, что недавно был одобрен 12-ый санкционный пакет, и заверил, что "будут дальнейшие пакеты, что система будет расширяться и нарабатываться, недостатки и возможности обхода санкций будут определяться и перекрываться".
В ведомстве также говорили о решении G7, когда ее участники согласились "прилагать усилия и позаботиться о том, чтобы РФ заплатила за восстановление Украины в долгосрочной перспективе", для чего было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников.
Германия помогает энергетике Украины
Правительство Германии выделило Фонду энергетической поддержки Украины при Европейском энергетическом сообществе еще 88,5 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Средства Фонда энергетической поддержки Украины используют для финансирования источников энергии, запасных частей и оборудования, таких как трансформаторы и генераторы, которые помогают поддерживать энергоснабжение в Украине. А также для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать снабжать население электроэнергией и теплом.
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