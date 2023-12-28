Германия заморозила активы России более чем на 4 млрд евро

По словам представителя пресс-службы Министерства финансов ФРГ, это "замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского Центробанка". Информация предоставлена на начало декабря 2023 года.

Санкции Германии против РФ действуют

В Германии по состоянию на начало декабря заблокированы российские активы на сумму 4,1 млрд евро.

Об этом сообщил представитель прессслужбы Министерства финансов ФРГ Ноджинан Ниминде-Дундаденгар.

Отмечается, что в Германии по состоянию на начало декабря в связи с российской войной против Украины санкционировано активов на около 4,1 млрд евро.

Это замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского Центробанка, – сообщил представитель пресс-службы Министерства финансов ФРГ. Поделиться

Спикер МИД Германии Кристиан Вагнер в свою очередь напомнил, что не нужно забывать, что санкции очень разнообразны, многие из них действуют косвенно, следовательно, не нужно их недооценивать.

Он также напомнил, что недавно был одобрен 12-ый санкционный пакет, и заверил, что "будут дальнейшие пакеты, что система будет расширяться и нарабатываться, недостатки и возможности обхода санкций будут определяться и перекрываться".

В ведомстве также говорили о решении G7, когда ее участники согласились "прилагать усилия и позаботиться о том, чтобы РФ заплатила за восстановление Украины в долгосрочной перспективе", для чего было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников.

Германия помогает энергетике Украины

Правительство Германии выделило Фонду энергетической поддержки Украины при Европейском энергетическом сообществе еще 88,5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Федеральное министерство экономики и защиты климата предоставляет 54,3 млн евро через KfW, а Федеральное министерство иностранных дел – 34,2 млн евро. Это связано с тем, что во время второй зимы российской агрессии против Украины российские авиаудары также нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру, говорится в сообщении. Поделиться

Средства Фонда энергетической поддержки Украины используют для финансирования источников энергии, запасных частей и оборудования, таких как трансформаторы и генераторы, которые помогают поддерживать энергоснабжение в Украине. А также для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать снабжать население электроэнергией и теплом.