Німеччина заморозила активи Росії на понад 4 млрд євро

За словами представника пресслужби Міністерства фінансів ФРН, це "заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського Центробанку". Інформація надана на початок грудня 2023 року.

Санкції Німеччини проти РФ діють

У Німеччині станом на початок грудня заблоковано російських активів на суму 4,1 млрд євро.

Про це повідомив представник пресслужби Міністерства фінансів ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар.

Зазначається, що у Німеччині станом на початок грудня у зв’язку з російською війною проти України санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро.

Це заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського Центробанку, – повідомив представник пресслужби Міністерства фінансів ФРН. Поширити

Речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер своєю чергою нагадав не треба забувати, що санкції дуже різноманітні, багато з них діють непрямо, отже, не треба їх недооцінювати.

Він також нагадав, що нещодавно було схвалено 12-й санкційний пакет, і запевнив, що "будуть подальші пакети, що система буде розширюватися та напрацьовуватися, недоліки та можливості обходу санкцій будуть визначатися та перекриватися".

У відомстві також говорили про рішення G7, коли її учасники погодилися "докладати зусиль і подбати про те, щоби РФ заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі", для чого було вирішено заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць.

Німеччина допомагає енергетиці України

Уряд Німеччини виділив Фонду енергетичної підтримки України при Європейському енергетичному співтоваристві ще 88,5 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату надає 54,3 млн євро через KfW, а Федеральне міністерство закордонних справ - 34,2 млн євро. Це пов'язано з тим, що під час другої зими російської агресії проти України російські авіаудари також націлені на українську енергетичну інфраструктуру, – йдеться в повідомленні. Поширити

Кошти Фонду енергетичної підтримки Україна використовує для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, таких як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання в Україні. А також для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом.