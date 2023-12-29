Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за массированной атаки РФ

Дмитрий Кулеба
Совбез ООН
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о срочном созыве Совбеза ООН из-за массированной ракетной атаки преступной армии РФ по украинским городам.

Что известно об инициировании Украиной заседания Совбеза ООН из-за атаки армии РФ по Украине

Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, что привело к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры, - подчеркнул глава МИД.

Что говорит Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, преступная армия РФ нанесла по Украине наибольший ракетный удар с начала вторжения и сейчас официальный Киев и украинское военное руководство работают над тем, чтобы вернуть войну на территорию России.

Сейчас идет в разных городах Украины спасательная операция. Где были попадания российских ракет, падение обломков. Наиболее массированная атака от этих подонков – почти 160 ракет и дронов. Наши воины сбили большинство из них – разные типы ракет и "шахеды", отмечает Зеленский в вечернем заявлении.

Он подчеркнул, что террористическая российская армия выбирает для себя в Украине уже привычные цели, среди которых только за прошедшие сутки более 100 поврежденных или разрушенных частных домов, 45 поврежденных многоэтажных домов, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений. .

Зеленский призвал мир реагировать на открытые проявления терроризма.

Многие лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. И особенно тем, кто помог нашему государству по ПВО. С учетом того, что российские террористы специально пытались обойти нашу защиту. И мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну назад – к этим подонкам, домой, в Россию, откуда она и пришла, – подчеркнул глава государства.

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