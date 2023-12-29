Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за массированной атаки РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о срочном созыве Совбеза ООН из-за массированной ракетной атаки преступной армии РФ по украинским городам.
Что известно об инициировании Украиной заседания Совбеза ООН из-за атаки армии РФ по Украине
Что говорит Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, преступная армия РФ нанесла по Украине наибольший ракетный удар с начала вторжения и сейчас официальный Киев и украинское военное руководство работают над тем, чтобы вернуть войну на территорию России.
Он подчеркнул, что террористическая российская армия выбирает для себя в Украине уже привычные цели, среди которых только за прошедшие сутки более 100 поврежденных или разрушенных частных домов, 45 поврежденных многоэтажных домов, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений. .
Зеленский призвал мир реагировать на открытые проявления терроризма.
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