Україна скликає екстренне засідання РБ ООН через масовану атаку РФ

Що відомо про ініціювання Україною засідання Радбезу ООН через атаку армії РФ по Україні

Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури, - підкреслив глава МЗС. Поширити

Що каже Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, злочинна армія РФ завдала по Україні найбільшого ракетного удару від початку вторгнення і наразі офіційний Київ та українське військове керівництво працюють над тим, щоб повернути війну на територію Росії.

Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків - майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них - різні типи ракет і "шахеди, - зазначає Зеленський у вечірній заяві. Поширити

Він підкреслив, що терористична російська армія обирає для себе в Україні вже звичні цілі, серед яких тільки протягом минулої доби більше 100 пошкоджених або зруйнованих приватних будинків, 45 пошкоджених багатоповерхових будинків, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торгових і складських приміщень.

Зеленський закликав світ реагувати на ці відкриті прояви тероризму.