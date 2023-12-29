Україна скликає екстренне засідання РБ ООН через масовану атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна скликає екстренне засідання РБ ООН через масовану атаку РФ

Дмитро Кулеба
Радбез ООН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про термінове скликання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку злочинної армії РФ по українських містах. 

Що відомо про ініціювання Україною засідання Радбезу ООН через атаку армії РФ по Україні

Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури, - підкреслив глава МЗС.

Що каже Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, злочинна армія РФ завдала по Україні найбільшого ракетного удару від початку вторгнення і наразі офіційний Київ та українське військове керівництво працюють над тим, щоб повернути війну на територію Росії.

Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків - майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них - різні типи ракет і "шахеди, - зазначає Зеленський у вечірній заяві.

Він підкреслив, що терористична російська армія обирає для себе в Україні вже звичні цілі, серед яких тільки протягом минулої доби більше 100 пошкоджених або зруйнованих приватних будинків, 45 пошкоджених багатоповерхових будинків, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торгових і складських приміщень.

Зеленський закликав світ реагувати на ці відкриті прояви тероризму.

Багато лідерів сьогодні вже заявили про підтримку України та українців, і я вдячний кожному. І особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. З урахуванням того, що російські терористи спеціально намагалися обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад - до цих покидьків, додому, в Росію, звідки вона і прийшла, - підкреслив глава держави.

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