Україна скликає екстренне засідання РБ ООН через масовану атаку РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про термінове скликання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку злочинної армії РФ по українських містах.
Що відомо про ініціювання Україною засідання Радбезу ООН через атаку армії РФ по Україні
Що каже Зеленський
За словами президента Володимира Зеленського, злочинна армія РФ завдала по Україні найбільшого ракетного удару від початку вторгнення і наразі офіційний Київ та українське військове керівництво працюють над тим, щоб повернути війну на територію Росії.
Він підкреслив, що терористична російська армія обирає для себе в Україні вже звичні цілі, серед яких тільки протягом минулої доби більше 100 пошкоджених або зруйнованих приватних будинків, 45 пошкоджених багатоповерхових будинків, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торгових і складських приміщень.
Зеленський закликав світ реагувати на ці відкриті прояви тероризму.
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