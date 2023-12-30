В Польше более 400 военных будут искать элементы российской ракеты

Подразделения войск территориальной обороны Польши будут продолжать поиск возможных элементов российской ракеты, накануне нарушившей воздушное пространство РП в районе Люблинского воеводства.
В Польше продолжат поиски ракеты
Об этом сообщили в Оперативном командовании польских ВС.
В операции будут привлечены около 480 членов 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й Надбужанской бригады терробороны.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши: что известно
29 декабря Генеральный штаб Войска Польского официально подтвердил, что воздушное пространство Польши в пятницу нарушила российская ракета.
Кроме того, сообщалось, что она залетела вглубь на 40 километров.
Как сообщает издание Polsat News со ссылкой на своих инсайдеров, вполне возможно, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.
В России заявили, что не будут давать объяснений относительно ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ по Украине, до предъявления страной «конкретных доказательств».
Что важно понимать, этот инцидент произошел на фоне массированного воздушного ракетного удара РФ по Украине, который произошел 29 декабря.
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